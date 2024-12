Nacho Abad no tolera lo que oye a Sarah Santaolalla sobre Ayuso y le dice hasta aquí: "Me niego"

Nacho Abad y Sarah Santaolalla han protagonizado un encontronazo en directo en 'En boca de todos' este viernes al valorar el balance del año de Feijóo; focalizado, a falta de proyecto, en atacar al gobierno central como es habitual y en señalar los presuntos escándalos que le rodean.

"Tiene que ser muy duro para el señor Feijóo hablar de escándalos alrededor del presidente Pedro Sánchez cuando ha tenido esos escándalos la señora Ayuso desde su hermano, el padre, el primo... Presuntos escándalos, pero los ha tenido alrededor", ha comentado Sarah al instante.

"Espera, espera. ¿Qué primo de Ayuso ha tenido problemas?", le ha frenado Nacho Abad, contrariado con sus palabras. "Me refiero a familia, hermano, la novia del hermano...", ha matizado la colaboradora. "Una pregunta: ¿El hermano no está archivado? Es que me niego a hablar de casos archivados", le ha cortado el presentador de Cuatro con un tono vehemente.

"Pero yo no me niego a hablar de mordidas, es que aquí tenemos un problema. No todo es un delito pero sí son cosas que no están bien", ha defendido Sarah Santaolalla por esas supuestas comisiones en pandemia. "Si es lo que te dice Antonio Naranjo cuando dices que no hay pruebas sobre el caso Ábalos para ir contra Santos Cerdán o Sánchez. No podemos utilizar entonces el mismo argumento", le ha recriminado Nacho Abad.

Nacho Abad censura a Sarah Santaolalla: "Me niego a hablar de casos que estén archivados"

"Es distinto", ha rebatido Santaolalla, descolocada con esa sobreprotección a Isabel Díaz Ayuso y a todo lo que le rodea. "Que no, me niego, de verdad, me niego a hablar de casos que estén archivados. No voy a juzgar a personas sobre las que la justicia ya ha decidido que no hay causa. Hablemos de los casos abiertos", ha instado un Nacho censor.

"Es que no se les ha llegado a juzgar", ha apuntado ella. "Pero es que no se les ha llegado a juzgar porque no había evidencias. Me niego a hablar de imputaciones contra personas cuando los casos están archivados y no vamos a juzgar a personas que la justicia ha dicho que no se tienen que juzgar", ha sentenciado el comunicador de Mediaset. Así, Nacho Abad trataba de amordazar a la tertuliana.

"Lo vamos a dejar en el novio, pero vamos a obviar que sí, que hay mordidas y cosas que no son un delito y que no han sido condenadas pero que son inmorales al saber que beneficias a tu familia", ha proseguido Sarah Santaolalla. "Venga, vamos a avanzar", le ha cortado Nacho Abad de nuevo, impidiéndole continuar con este asunto y cambiando radicalmente de tercio.