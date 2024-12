La actriz Beatriz Rico revive su calvario con un ex alto cargo de Telecinco: "Estaba rozándose"

La llegada de '¿Yo fui mujer florero?' a Max ha abierto toda una conversación social sobre el papel de la mujer española en televisión durante la década de los 80 y los 90. Y entre las confesiones de rostros como Makoke, Loreto Valverde o Carmen Russo, la historia de abuso relatada por Beatriz Rico ha conmocionado al estar relacionada con un antiguo directivo de Telecinco.

La actriz, que pasó gran parte de su tiempo en televisión como azafata y presentadora, saltó a la fama gracias a 'El precio justo'. Pero no fue hasta 1992 cuando oficializó su salto a Telecinco. Y es en esa época cuando la intérprete vivió uno de los episodios más desagradables de su carrera a manos de un importante nombre del grupo de Fuencarral en esa época.

Beatriz Rico destapa su desagradable encuentro con un ex directivo: "Me estaba buscando la boca"

"Fue cuando me quise ir. Pedí cita con uno de los directivos más importantes y pedí verle. Fíjate si era tonta que me citó en Torre Picasso un sábado por la mañana y yo pensé: '¡Qué mono! Me cita un sábado para que no haya gente que le esté molestando'...", comenzó explicando Beatriz Rico durante su intervención en el espacio de Max.

Entonces, comenzó a rememorar el fatídico encuentro. "Entré en el despacho, muy muy nerviosa, y ya de repente me dice: 'Tú a mí siempre me has gustado más que otras presentadoras más altas y con más tetas'. Ahí me sentí incómoda", advirtió la presentadora, que entonces reveló el momento más crítico del encuentro.

"Cuando ya me voy, estoy en la puerta y me vino a dar un abrazo, poniéndome la cara. Me estaba buscando la boca y se estaba rozando", desveló Beatriz Rico, visiblemente afectada mientras verbalizaba su vulnerable relato en '¿Yo fui mujer florero?'. La actriz aseguró que, mientras abandonaba el despacho rápidamente después de que mencionase a su mujer, lo único que pudo pensar es que no era la primera vez que una situación así ocurría.