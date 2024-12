La 2 premia a Marc Giró y 'Cifras y letras' con estos especiales navideños junto al célebre 'Cachitos'

No hay duda de que la cadena que siempre se ha beneficiado de las navidades es TVE. Y no es para menos pues al final es la cadena que más apuesta por estas fechas con diferentes especiales en todos sus canales. Este año, La 2 tendrá un papel muy importante gracias a dos de sus éxitos: 'Late Xou' de Marc Giró y 'Cifras y letras' así como del tradicional especial de 'Cachitos' en Nochevieja.

Así, si La 1 se volcará en Nochebuena con 'Telepasión' y los especiales de Rosario Flores y Estopa, La 2 lo hará con el humor de dos de sus programas más célebres: 'Cómo nos reímos' y 'Late Xou'.

'Cómo nos reímos', 'Late Xou' y 'Cachitos', protagonistas de Nochebuena y Nochevieja

El especial de 'Cómo nos reímos' esta Nochebuena, 'La casa del humor' (21:00 horas) va de atracos, pistas y robos. Está protagonizado por grandes genios del humor, este año con la colaboración del mítico Jordi Hurtado, que propondrá un juego de intrigas en el que habrá muchas más sorpresas y colaboraciones.

Después, a las 23:00 horas, será Marc Giró y todo el equipo de 'Late Xou' quienes tomen el relevo con un especial que contará con la visita de Ana Belén y Karla Sofía Gascón. Como colofón la actuación de Rigoberta Bandini. Y después un maratón de 'Cómo nos reímos'.

Y como cada año, la Nochevieja de La 2 es cosa de 'Cachitos'. Este año, TVE quiere que la gente cene al ritmo de de ‘Cachitos Love The 90s’. Un especial presentado por Ángel Carmona, Ana Morgade y Fernandisco que, como novedad, se une al festival Love the 90’s para llevar a la televisión los mejores temas de la década. Una hora con las actuaciones en directo de los grupos más míticos de los 90 -Daisy Dee de Technotronic, Haddaway, Whigfield, Amistades Peligrosas, La Guardia, Seguridad Social, Jenny de Ace of Base, OBK, Paco Pil y Jonnhy Techno Ska…- y Miguel Costas de Siniestro Total que interpretará junto a Ángel Carmona ‘Bailaré sobre tu tumba’.

Y tras las Campanadas que darán David Broncano y LalaChus, llegarán las tres horas de archivo más animadas e icónicas acompañadas de un sinfín de rótulos para empezar 2025 con humor, ritmo y nostalgia. Un nuevo especial de 'Cachitos' que contará de nuevo con la colaboración de Pablo González-Batista pese a ser un rostro actual de Mediaset con 'Todo es mentira' y el renovado 'CQC'.

'Cifras y letras' celebrará su éxito con dos especiales en La 2

Mientras TVE ha premiado el éxito de 'La Revuelta' con las Campanadas de Broncano y LalaChus y un especial del programa; la cadena también quiere celebrar el éxito de su otro formato de access prime time, el concurso 'Cifras y letras' con dos especiales de navidad.

Así, La 2 ofrecerá dos especiales del concurso que presenta Aitor Albizua en la noche del 25 de diciembre y del 1 de enero con una hora de duración a las 22:00 horas. Los invitados serán Joaquín Reyes y Eva Soriano, en Navidad, y José Corbacho y Ana Morgade para inaugurar el año.

Por su parte 'Saber y Ganar', con Jordi Hurtado, festejará con especiales, del 23 de diciembre al 7 de enero, en los que los concursantes serán estudiantes de 4º ESO. Dieciséis entregas, cargadas de preguntas de las asignaturas que cursan y temas navideños en las que los más jóvenes demostrarán que vienen pisando fuerte.

La música clásica tendrá su ventana especial en ‘Los conciertos de La 2’: el domingo 24, a las 20:00 horas, el concierto del Coro RTVE desde la Capilla del Palacio Real en colaboración con Patrimonio Nacional dirigido por Marc Korovitch. Y el día de Navidad, a las 12:30, el Concierto de Navidad Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde el Teatro Monumental, bajo la batuta de Barbara Dragan. También, el mismo día de Navidad llegará, en directo a las 20:30 horas desde Canarias, el Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la dirección de Iván López Reynoso desde la dársena Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife. Completa la oferta la emisión de ‘Las noches del Monumental: Una Navidad de cine’, con Ryan Borges y José Ángel Silva, el viernes 27, y el día 5 de enero, también en La 2 la Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE.

También el 5 de enero, La 2 emitirá el concierto del 40 aniversario de los Hombres G, a las 23:15 horas.