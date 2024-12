'Gran Hermano 2024' deja en shock al expulsar a una clara favorita del público para ganar la edición

Dos días después de que 'Gran Hermano' viviese la última salida de la casa, la de Daniela, el reality ha comenzado una nueva gala marcada por dos expulsiones. En primer lugar, Adrián ha sido el concursante expulsado de manera fulminante por su polémico comportamiento. No ha sido la única. El programa ha clausurado el televoto que ha acabado con Maica fuera de la casa, lo que ha causado una sorpresa mayúscula en la audiencia al ser una de las favoritas para alzarse con el maletín.

Cabe recordar que los espectadores de 'Gran Hermano' han tenido 48 horas para poder ejercer su derecho a voto. Esto es debido a que el reality llevó a cabo su último reparto de puntos el pasado martes. Tras clausurar las últimas nominaciones de la edición, cuatro concursantes quedaron expuestos en la palestra: Maica, Adrián, Ruvens y Óscar.

Los cuatro han llegado como nominados a la gala de expulsión, ya que 'Gran Hermano' no ha programado ninguna salvación. Sin embargo, el reality sorprendía a los espectadores con la expulsión fulminante de Adrián para, poco después, dar a conocer el estado de los porcentajes de los tres restantes: 49%, 43% y 9%.

Maica, expulsada contra todo pronóstico tras un sorpasso de última hora

Antes de comunicar la expulsión, el reality ha juntado a Óscar y Maica en la sala de expulsión. Los dos no han sido capaces de acercar posturas ni siquiera con la salvación del joven. Con ello, la expulsión se debatía entre la murciana y Ruvens. Un duelo que ha concluido con las palabras de Jorge Javier: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Maica".

MAICA se convierte en la EXPULSADA de la noche 💥#GHGala14 pic.twitter.com/eGsbexocWu — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Una expulsión muy reñida. Minutos antes de que se produjese, Jorge Javier daba a conocer el estado del televoto después de haber sufrido un sorpasso: 49,8% frente al 50,2% de los votos. "Está tan ajustada la votación, que tenemos que esperar a recontar todos y cada uno de los votos", ha tenido que apuntar el presentador.

La alabanza de Jorge Javier al paso de Maica por 'Gran Hermano'

La reacción de Maica no se ha hecho esperar. Ante las lágrimas de la joven, Jorge Javier no ha tenido reparo en mandarle un sentido mensaje. "Voy a echar tanto de menos las conexiones contigo, los confes contigo. Para mí, te lo digo y te lo irá diciendo todo el equipo, de verdad que te lo agradezco por la parte que nos toca", ha comenzado diciendo Jorge Javier.

"Ha sido todo un placer tenerte como concursante. Has sido una grandísima concursante de 'Gran Hermano'. Tengo que decirte que me lo he pasado bien contigo, me has emocionado, me he reído muchísimo. Te has entregado y esta noche el concurso pierde a una grandísima concursante", fueron las palabras empleadas por el presentador.

Se me ha metido algo en el ojo 🥹 ¿No os pasa? #GHGala14 pic.twitter.com/46Z87xrtQ1 — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Las emocionantes palabras del Súper de 'Gran Hermano' a Maica

El Súper de 'Gran Hermano' también ha querido tener un gesto con Maica a la que le ha dedicado unas emocionantes palabras. "Te vamos a echar de menos. Hemos compartido muchos días juntos, muchos días, muchas noches, muchas charlas... Este era tu gran sueño y lo has disfrutado hasta el último minuto como hay que hacer todo en la vida. El futuro nunca está escrito", han sido las palabras que la joven ha podido escuchar entre lágrimas.