Gemma Nierga, forzada a desmontar a una invitada de '59 segundos' por su bulo sobre los audímetros

La ojeriza entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' fue objeto de debate la semana pasada en '59 segundos', que dedicó parte de su emisión a desgranar la sonada batalla por los invitados de hace unas semanas. Así, una participante del público no dudó en sumarse a la tertulia asegurando delante de Gemma Nierga y los colaboradores que cuenta con un audímetro en casa que calcula las audiencias. Pero Gemma Nierga se vio obligada a desenmascarar las mentiras de la espontánea en la emisión de este jueves.

"Soy una de las pocas personas seleccionadas en España que tiene en su casa el poder de la audiencia", comenzó anunciando Cristina, una de las espectadoras que intervino entre el público el pasado jueves. "He de confesar que hace ocho años se me dio la oportunidad de tener un audímetro en casa, y no tenéis ni idea del placer que da tener el manejo del cotarro de la audiencia. Es un poder que no tiene precio", añadió la espontánea.

Gemma Nierga zanja la polémica sobre la falsa propietaria de un audímetro: "No era verdad"

El alarde de la invitada generó un gran revuelo entre los presentes, pero Cristina continuó explicando cómo disfruta del medidor a Gemma Nierga y compañía. "Puedo contarlo todo. De hecho, antes de venir aquí he dejado la televisión encendida con mi aparato enganchado a La 1", desveló la espectadora. Desde la mesa, la periodista Mariola Cubells se llevó las manos a la cabeza, advirtiendo que, como propietaria de un audímetro, no estaba autorizada a revelar que lo posee.

Minutos después, la conductora de '59 segundos' aclaró que Cristina fue propietaria en el pasado, pero no actualmente. Unas explicaciones que, para muchos espectadores, fueron insuficientes. Motivo por el que la presentadora volvió a atajar lo sucedido durante el programa de este jueves. "La semana pasada intervino una persona desde el público que hizo afirmaciones que no eran ciertas", comenzó advirtiendo.

"Dijo en directo que tenía un audímetro en su casa y esto no era verdad", comenzó advirtiendo Gemma Nierga. Entonces, desveló que el equipo del programa había descubierto que en realidad, nunca llegó a tener un audímetro. "No consta que haya sido nunca panelista del sistema de medición de audiencias de Kantar Media. Un método riguroso que RTVE siempre ha respaldado y que protege la privacidad de sus participantes", añadió la conductora.

"Aún así, hemos querido aclararlo hoy"

"Inmediatamente después de esta intervención ya pusimos en cuestión lo que había dicho durante el directo. Pero aun así hemos querido aclararlo hoy", terminó señalando la comunicadora. Así, dio por zanjada la polémica, redimiéndose en nombre del programa por el error de dar voz a un relato basado en falsas afirmaciones en pleno prime time.