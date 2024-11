'59 segundos' con Gemma Nierga cancela a última hora a un polémico invitado y da esta explicación

Cambio de última hora en la mesa de debate que '59 segundos' celebrará este jueves sobre las acciones necesarias para frenar el cambio climático. Si bien el programa que conduce Gemma Nierga en La 1 de TVE anunció al bioquímico Javier Vinós como uno de los invitados en el debate, su aparición se ha cancelado. Y era el propio experto quién confirmaba esta tarde que su intervención no ocurriría finalmente.

"A una hora y media de salir de casa desde Madrid hacia Barcelona para participar en el programa 59 segundos de esta noche y con la maleta ya hecha, me llaman y me comunican que mi participación ha sido cancelada", anunciaba Vinós a través de su canal público de Telegram 'Ciencia y clima sin engaño'.

La productora de '59 segundos' aclara el motivo por el que Javier Vinós no estará en el programa este jueves

Y el experto parecía tener más que claro el motivo por el que '59 segundos' habría prescindido finalmente de él. "Los críticos del catastrofismo climático no somos bien recibidos en los medios. No interesa que haya voces válidas desenmascarando las mentiras que nos cuentan", señaló el bioquímico lanzando un dardo al espacio presentado por Gemma Nierga.

Sin embargo, la productora del formato, Globomedia, no ha tardado en responder a las acusaciones del bioquímico. Según avanza Vertele, el programa de tertulia de TVE habría tenido que reajustar su escaleta de este jueves para conectar en directo con David Broncano en Barcelona, donde el humorista se encuentra recogiendo el Premio Ondas por 'La Revuelta'.

Una conexión que alterará la tabla de contenidos de esta noche en '59 segundos' y por la que, según asegura la productora, se prescindirá finalmente del debate sobre si existe o no la emergencia climática, centrándose únicamente en qué hacer para frenarla. Así, la participación de Javier Vinós, conocido por su negacionismo del cambio climático, "no es necesaria", según aclara Globomedia al citado medio.

"Me sorpende que hayan invitado a un negacionista"

Sin embargo, el resto de tertulianos anunciados sí acudirán a su cita sobre la emergencia climática como estaba previsto. Así, Gemma Nierga recibirá a los periodistas Ana Pardo de Vera y Chapu Apaolaza y el científico y divulgador Antonio Turiel y Diego Ferraz, ambiéntologo y divulgador. Precisamente este último invitado tomó sus redes sociales este jueves sorprendido al ver la lista de invitados del programa.

"Viendo a las personas invitadas me sorprende que hayan invitado a un negacionista para debatir sobre si hay emergencia climática o no", publicaba Ferraz en su cuenta de 'X' minutos antes de que Javier Vinós anunciase que finalmente no acudiría a '59 segundos' este jueves por la noche.