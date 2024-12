Elsa, obligada a dar declaraciones por su polémico vídeo con Edi tras su salida de 'Gran Hermano'

Tras la salida de Edi como decimosexto expulsado de 'Gran Hermano' mucho se ha hablado sobre su relación con Elsa. Los dos ya se mostraron muy cercanos durante su estancia dentro de la casa, pero ha sido a raíz de un vídeo de ambos a la salida de Guadalix cuando todo ha explotado y la joven se ha visto obligada a dar explicaciones. Un discurso que poco o nada ha convencido a la madre de Violeta, quien se ha enfrentado a ella.

Todo ha comenzado después de que el reality emitiese unas cariñosas imágenes de los dos en el hotel. "Llegué al hotel, estaba la madre de violeta, mi familia abajo... y cuando subíamos para arriba salió Elsa. Me vio, me dijo "ven para dentro y tal"", ha explicado él. Por su parte, Elsa ha tomado el turno de palabra para mandarle una seria advertencia a Laura, la madre de Violeta. "Espero que sea la primera y la última vez que hablas en mi nombre para mentir porque lo único que haces es ridiculizarte", le ha arreado.

Acto seguido, la exconcursante ha explicado que ella está en el hotel tras el programa para hacer tiempo y tomar el primer vuelo hacia Bilbao: "Eran las tres y media pasadas, tenía un rato para dormir y son horas en las que está la gente durmiendo y hay silencio absoluto. Oigo un ruido, pongo la oreja y digo "¿y esas voces? Si es el gallego... Obviamente voy donde él, le fui a abrazar y era un momento súper bonito porque como no hubo ocasión de que viniese en plató, no le había visto", ha proseguido diciendo.

Ante ello, la madre de Violeta le ha afeado que no hubiese bajado antes. "¿Por qué tienes que decir que le estaba esperando si estaba en la cama metida?", le ha frenado en seco Elsa, quien además ha dado a conocer un comentario de Laura en redes sociales. "Hizo un comunicado alegando que yo estaba abajo esperándole", le ha reprendido la vasca. Lejos de zanjar la polémica, Ion Aramendi le ha comentado a Elsa: "Dice que eres una oportunista". "Yo lo veo así. Si yo veo a mi amigo no lo subo rápidamente a las redes", se ha justificado la madre de Violeta.

"No tienes nada que hacer": Elsa explota contra la madre de Violeta

Una intervención que ha provocado un nuevo estallido en Elsa: "¿Por qué no? Estoy en ese momento igual que vengo aquí, que vengo a plató... Grabo lo que me da la gana y publico lo que me da la gana". Los ataques por parte de la madre de Violeta no han cesado: "Tú no le has ayudado en nada y le has perjudicado. No le has echado una mano y no le has ayudado en nada. Al contrario, aquí se le ha criticado y tú te has quedado callada. De hecho, dijo que viendo lo que estaba haciendo con los azules, pensaba que si hubiese estado ella dentro que también la hubiese fallado a ella".

"Perdona, soy muy clarita. Estás muy equivocada. Es muy sencillo como coger la hemeroteca y ver como en todos los programas le menciono. Y eso que dices, se lo dije a él y se lo dije nada más verle. Lo siento mucho, no tienes nada que hacer", le ha arreado Elsa dando por zanjada la disputa.