El Gran Wyoming se acuerda de Ayuso y Broncano con este recado en su despedida de 'El Intermedio'

Este jueves, 'El Intermedio' se dirigía a sus espectadores habituales para anunciar un parón en sus emisiones hasta entrado 2025. El Gran Wyoming y su equipo se suman al resto de espacios de la parrilla que cogen vacaciones de Navidad, y el presentador no encontró mejor forma de despedirse de su fiel audiencia que con una carta a los Reyes Magos impregnada de su característico sentido del humor.

"Queridos Reyes Magos, este año he sido muy bueno. Apenas me he trabado con los chistes y solo nos han denunciado una vez, y fueron abogados cristianos, que denuncian a todo lo que se mueve", comenzó narrando el conductor de 'El Intermedio', que arrancaría entonces su lista de deseos de cara a este nuevo año.

El Gran Wyoming ironiza sobre Pedro Sánchez, Ayuso y Bárbara Rey en su carta a los Reyes Magos

Tras una serie de pullas, en tono de humor, contra Vladimir Putin, Netanyahu o Donald Trump, el Gran Wyoming volvió al terreno nacional. "Os voy a pedir un libro, el Código Penal. Lo voy a necesitar para todos los juicios que se nos vienen encima, el de Begoña Gómez, el del caso Koldo... y un perrito para que le haga compañía a Koldos, que dijo que está solo y no tiene a nadie", continuó leyendo el presentador.

Pero entonces regresó a su blanco favorito. "Y os voy a pedir también un pack de pelucas, no son para mis fiestas, son para el novio de Ayuso. Por si tiene que volver a hacer una declaración, ante el juez porque claro, ante Hacienda... nada. Esas no le gustan absolutamente nada", bromeó el comunicador antes de meterse de lleno en la actualidad del corazón.

"También me haría mucha ilusión un walkman. No es que me haya quedado anclado en los 90, es que quiero escuchar las cintas del rey Juan Carlos y Bárbara Rey mientras hago clases de aerobic. Ahora que lo pienso... igual sí que estoy anclado en los 90", reconoció el gran Wyoming antes de advertir que se viene un "2025 bien cargadito".

🔴 Wyoming hace la carta a los Reyes Magos. Este año se ha propuesto leer más, así que se le traéis el Código Penal no le viene nada mal. #elintermedio pic.twitter.com/D6Ujww0Ay0 — El Intermedio (@El_Intermedio) December 19, 2024

La despedida de 'El Intermedio': "Volvemos en 2025"

"Yo voy a sudar con mis mallas de licra, pero más va a sudar el Gobierno con los presupuestos. Que no os extrañe si María Jesús Montero pide que vuestra estrella les guíe hasta Lourdes. Porque para que se aprueben las cuentas públicas de este año... va a necesitar un milagro. Aunque igual también quiere una muñequera, que debe tener la mano dislocada de tanto aplaudir a Sánchez", advirtió el presentador.

Además, el presentador también reclamó "un bombo, el juguete estrella de la temporada", finalizó en un claro guiño a 'La Revuelta' el presentador, que cerró su última emisión, reunido junto a su equipo titular con copas de champán en mano para despedirse de la audiencia.

"Todo el equipo de este programa queremos felicitaros las fiestas", anunció el conductor del programa. "Si 2024 ha sido una verdadera montaña rusa en la que nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos conmovido e indignado, 2025 promete ser otro año, al menos igual de intenso que este", añadió Sandra Sabatés.

"Solo tenemos claro una cosa: aquí seguiremos cada noche para contaros todo lo que pase. Muchísimas gracias por estar al otro lado de manera incondicional y, ojalá que lo sigáis haciendo el año que viene", terminó señalando la colaboradora. "Nosotros volvemos en 2025 con más, pero no mejor, porque es imposible", concluyó el conductor de 'El Intermedio' para cerrar la emisión.