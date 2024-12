El fuerte mazazo que recibe Anne Igartiburu con esta pérdida antes de despedir 2024

No están siendo las mejores Navidades para Anne Igartiburu. La presentadora de 'D Corazón', que vivirá un año más las Campanadas alejada del balcón de TVE en la Puerta del Sol, se enfrenta a una dura pérdida que supone todo un revés en este tiempo festivo y familiar. La comunicadora ha quedado huérfana tras la muerte de su padre, José Manuel Igartiburu.

Con su sonrisa habitual ante las cámaras, la presentadora vasca ha llevado su duelo de forma discreta durante estas semanas hasta tener que despedirse de su padre. Cabe recordar que Anne ya perdió a su madre hace 38 años, por lo que tanto ella como su hermano Urko estaban muy unidos al patriarca. Finalmente, el padre de la histórica presentadora de TVE se ha despedido junto a sus hijos y nietos, Noah de 24 años, Carmen de 14 y Nicolás, de tan solo 9 años.

Anne Igartiburu afronta sus Navidades más tristes tras la pérdida de su padre

"Yo soy hija de una maestra de escuela y de un señor muy anarco que no nos dejaba ver la tele, la escondía en un armario. Yo me iba a casa de mi abuela a ver algunos programas", explicó Anne Igartiburu hace unos meses mientras recogía la Antena de Oro a su trayectoria. Ahora, la comunicadora pasa tiempo con los suyos en Elorrio, Vizcaya, el pueblo de su infancia. Y no hace tanto, la coach dedicó unas palabras a su progenitor en redes.

En una publicación que muestra una imagen de ambos abrazados frente una puesta de sol, la presentadora se sinceró sobre la estrecha relación con su padre. "Caminar a tu lado. Sé que cada vez lo hacemos menos. Y que cada paso es uno más para darle importancia al instante. Le digo a mis ganas que aún quedan paseos, charlas y silencios. Al fondo nuestros montes. Nuestro camino. Me has dejado andar el mío, en la distancia, sin agobiar, creando un puente perceptible y a la vez muy laxo", comenzó escribiendo Igartiburu.

"En el que nos hemos acercado cuando lo hemos necesitado. Me gusta lo que ha quedado en mí y lo que sigue emergiendo de tus enseñanzas. Los libros, la música, la poesía, el arte, el deporte, la actitud, el arranque, el criterio, el ir a contracorriente y cuestionarlo todo. Las risas y los silencios. Salir a correr, subir una montaña, leer un ensayo o escuchar a Bach y Paco Ibañez o Laboa. Todo, todo, todo aporta", continuó enumerando Anne Igartiburu en su carta de amor.

El otro varapalo: Adiós a su puesto habitual en TVE

"Viajar en bici e interpretar artículos del periódico, recortar noticias y buscar soluciones a un plano en alzada. Visitar lugares, dormir al raso y compartir un bocata al llegar arriba del monte. Todo, todo aporta y nada cae en saco roto. Tu gestión del duelo y tu tirar 'palante'. Pues eso, vamos adelante", terminó señalando la presentadora de 'D Corazón', sin saber que pronto viviría los últimos instantes junto a uno de sus principales pilares.

Las trágicas noticias de su entorno más íntimo llegan días después de conocer que, por segundo año consecutivo, TVE ha prescindido de contar con Anne Igartiburu para conducir la gala de 'Inocente inocente'. El especial de la cadena, que cada año se emite el 28 de diciembre, quedará en manos de Paula Vázquez este 2024, dejando una vez más fuera a la comunicadora vasca, como viene siendo habitual desde que abandonó su puesto fijo en las Campanadas de la cadena tras la edición de 2021.