Todo el cine de estreno el primer fin de semana de Navidad en Netflix, Prime Video, Disney+ o Max

Las plataformas ya están en plan full Navidad, y lo demuestran cada semana con nuevos estrenos para ver en streaming y disfrutar. Porque tanto Netflix como MAX o Disney Plus nos traen nuevas historias (algunas por primera vez en plataforma), perfectas para este fin de semana. Estamos hablando por ejemplo de 'El Grinch'. Pero no la mítica película de 2018, sino la nueva versión animada. En este caso, sin Jim Carrey, pero con la voz de Benedict Cumberbatch. Por otro lado, siguiendo el nivel navideño tenemos un especial de cerca de una de 'Los Simpson'. ¡Y ojo, son los primeros capítulos exclusivos para Disney Plus!

No es lo único que vamos a poder ver este fin de semana, porque por un lado tenemos la que es, por ahora, última película de Clint Eastwood, 'Jurado nº2'. Y también 'Fly me to the moon', esta vez en AppleTV+. Uno de los grandes fracasos del año, porque el presupuesto se elevó por las nubes debido a sus estrellas principales, Scarlett Johansson y Chaning Tatum. De todos modos, podemos disfrutar ahora la película desde la comodidad de nuestro sofá.

El Grinch

Sinopsis: Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Santa Claus durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre.

Plataforma: Netflix

Jurado nº2

Sinopsis: Justin Kemp, un hombre de familia, mientras forma parte de un jurado en un juicio por asesinato, se encuentra luchando con un serio dilema moral... uno que podría utilizar para influir en el veredicto del jurado y potencialmente condenar (o liberar) al asesino acusado.

Clint Eastwood es una auténtica leyenda del cine, y eso no puede negarlo nadie. Su carrera está ahí, sus obras maestras, sus premios... Pero parece que, en Warner, alguien no está muy contento con él, ya que su última película, 'Jurado Nº 2', no ha tenido el beneplácito de sus productores. Con un estreno limitadísimo en Estados Unidos (cerca de 50 pantallas) y anulando cualquier intento de optar a los grandes premios del año, el drama judicial de Eastwood se ha quedado en tierra de nadie.

Y es una pena, porque el último esfuerzo del cineasta es una película muy interesante, repleta de giros de guión y unas interpretaciones brutales de su reparto: Nicholas Hoult, Toni Collette o J.K. Simmons. Al menos ahora podremos verla en MAX y reconocerla como lo gran película que es. Algunos la elevan al nivel de la obra maestra de Eastwood 'Mystic River'. No sabemos si está a la altura, peor lo cierto es que es una de las mejores películas del veterano director en la última década.

Plataforma: MAX

Ho ho ho Santa Homer

Sinopsis: El famoso mentalista británico Derren Brown llega a Springfield para avivar el espíritu navideño de la ciudad con sus trucos psicológicos y espectáculos. Homer es hipnotizado y cree erróneamente que es Papá Noel. Esta situación tan surrealista provoca una reacción en cadena y hace que todos se cuestionen sus creencias y exploren el significado de "milagro".

Especial navideño de dos episodios de "Los Simpson", coincidiendo con el 35 aniversario del especial de Navidad original "Sin blanca Navidad", que se emitió el 17 de diciembre de 1989. Y sí, merece mucho la pena. Uno de los especiales más inspirados de la serie en años, con un Homer más carismático que nunca, y un Flanders con una crisis de fe importante. Una de sus escenas ya es viral en redes sociales. ¿'Los Simpson' vuelven a molar? Lo cierto es que nunca dejaron de hacerlo.

Plataforma: Disney Plus

Fly me to the moon

Sinopsis: Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás...

Lo divertido de 'Fly me to the moon' no solo es la química entre sus dos protagonistas, Scarlett Johnasson y Channing Tatum, si no que esté basado en hechos reales. El alunizaje de los años 60 siempre se ha visto enturbiado por multitud de teorías conspiranoicas. Que se lo pregunten a Kubrick, que aún a día de hoy mucha gente sigue creyendo que lo dirigió en un plató de Hollywood. Esta película se basa en otra de esas teorías locas, pero dándole un halo de realidad. Y funciona, porque el aspecto visual es portentoso. Se nota que Apple maneja siempre presupuestos elevadísimos.

Plataforma: Apple TV+