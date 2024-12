David Broncano habla como nunca antes lo ha hecho sobre el dinero que ha amasado y da cifras

David Broncano ha cumplido la promesa y ha concedido una entrevista a 'Detective Murciano' y 'Zorrorífico' para su canal de YouTube tras aparecer en 'La Revuelta' y destacar durante su participación por sus peculiares personalidades. Ambos chavales de Murcia se convirtieron en la revelación del programa la semana pasada.

Y en esa entrevista, fuera del teatro en el que se graba el formato, no han faltado las preguntas clásicas. En este caso, ha sido el cómico el que se ha tenido que enfrentar a ellas y responderlas. Y lo cierto es que ha sido bastante franco en sus contestaciones.

Respecto al dinero que tiene en el banco, una cuestión que interesa a muchos, David Broncano ha reconocido que tiene "bastante dinero". "Soy muy privilegiado, tengo 39 años y tengo más dinero del que pensé que tendría mi familia en varias generaciones. He tenido suerte, me ha ido bien, creo que lo he ganado de forma lícita haciendo chistes", defiende.

"Cuando lo pienso creo que es noble, lo he ganado a base de puro chiste", bromea el presentador de 'La Revuelta', que ahora se encuentra en su mejor momento profesional ante la gran acogida de su proyecto en La 1 de TVE. "Lo tengo todo en el banco, lo tengo todo controlado. Y todo en España y pago un 50% de impuestos, cada año se meten unos buenos dineros a la Hacienda Pública", destaca también David Broncano.

Y aunque asegura que no va a decir la cifra exacta, acaba ofreciendo un dato bastante orientativo que refleja las dimensiones de su fortuna. "Más de un millón sí y menos diez, entre uno y diez millones más o menos. Son muchos años de trayectoria, me ha ido bien, los programas han funcionado...", argumenta el humorista.

Por último, David Broncano también se pronuncia sobre las relaciones sexuales en el último mes. Y en este caso sí aporta cifras precisas. "Masturbación prácticamente todos los días. Igual algún día no, voy a poner que dos o tres días no, por tanto que sumen doce o trece puntos de masturbación. Más luego que le sumes ahí otros 4 o 5 puntos de petting. Y luego de lo otro (sexo) ponle tres veces a la semana, pues doce, que sume todo 25 o así", detalla sin pudor.