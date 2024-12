Comunicado de última hora sobre el estado de Raphael: el cantante padece un linfoma cerebral

Tras más de una semana ingresado después del accidente cerebro vascular que sufrió cuando se encontraba grabando el especial de navidad de 'La Revuelta' ya tenemos por fin cuál es el problema de salud que padece Raphael.

Después de descartarse que fuera un ictus lo que sufrió el cantante en su visita al programa de David Broncano, la agencia EFE ha publicado este jueves el parte médico que ha compartido el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

"El paciente D. Rafael Martos Sánchez presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días", se puede leer en el comunicado.

Asimismo, se informa de que el cantante ya está siendo tratado de este problema y recibirá el alta en los próximos días. "Durante su ingreso en este Hospital se ha iniciado tratamiento específico para esta patología que continuará de forma ambulatoria. Por este motivo, recibirá el alta previsiblemente en los próximos días", concluye dicho comunicado.

Cabe recordar que ya el pasado lunes Paloma García-Pelayo en 'Y ahora Sonsoles' avanzó que el ingreso hospitalario de Raphael se iba a alargar más de lo previsto porque seguían haciéndole pruebas. "Raphael está consciente, él está en planta, no hay ninguna urgencia y no está en la UCI. No hay que alarmarse pero sí que necesita asistencia médica después del accidente cerebrovascular. Una vez que el ictus se descartó, hay un origen y los médicos no terminan de dar con él, con el diagnóstico. Él es consciente, es consciente también de que ha perdido los conciertos y por eso está muy molesto", explicaba la periodista.

Raphael, obligado a cancelar su gira para 2025

Por otro lado, la discográfica del artista ha anunciado que Raphael suspende la gira prevista para principios de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México. "En los próximos meses, Raphael se someterá a un tratamiento ambulatorio especializado para abordar una patología neurológica recientemente diagnosticada. Por este motivo, su equipo médico ha recomendado un periodo prolongado de reposo y descanso mientras dure el tratamiento", aseguran sus representantes.

Y además dejan claro que los promotores de los conciertos "se pondrán en contacto próximamente con los compradores para gestionar el reembolso de las entradas adquiridas". Asimismo, la discográfica pide disculpas por las molestias que "pueda haber ocasionado la cancelación de estos conciertos". "Reiteramos el agradecimiento por el apoyo incondicional y el cariño que recibe a diario de su público, medios de comunicación, compañeros y amigos", concluyen.