María Eugenia Yagüe se anticipa con Raphael y pone sobre la mesa lo que va a pasar con su enfermedad

Este viernes, 27 de diciembre, Raphael recibía el alta tras haber permanecido diez días en el hospital, donde le han diagnosticado un linfoma cerebral. Sobre ello hablaron en la última emisión de 'Más vale tarde' con María Eugenia Yagüe dando la última hora sobre el cantante. Además, Ramoncín lanzó también su propio vaticinio.

Ahora, Raphael descansa en casa mientras seguirá recibiendo tratamiento ambulatorio contra la enfermedad. "Es un mazazo porque cuando alguien aguanta con esa salud todo el tiempo, lo que espera es ir, poco a poco, decidiendo que ha llegado el momento de ir a casa, pero que sea de esta manera es un poco triste", opinaba Ramoncín de primeras.

Ramoncín espera que Raphael se recupere al lado de su familia, a la que considera "una familia maravillosa". Sin embargo, el artista considera que "es muy difícil que de esto con esta edad, te recuperes como para volver a hacer eso que tanto te gusta". No obstante, él está convencido de que "lo intentará seguro". Una opinión muy parecida a la de la periodista María Eugenia Yagüe, que entró en directo en 'Más vale tarde' para hablar de la última hora en torno al alta hospitalaria del cantante.

"Lo que podía haber sido un accidente cerebrovascular que nos puede pasar a todos se ha transformado en dos tumores muy pequeños de tipo linfático que tienen que ser tratados con quimioterapia, con radio. El tratamiento es esperanzador", aseveraba la colaboradora.

María Eugenia Yagüe, clara sobre si Raphael volverá a los escenarios

Sobre cómo se encuentra la familia, María Eugenia Yagüe ha avanzado que "me han dicho que están tranquilos y con ganas de que esto se cure". "La quimio se inyecta directamente en el cerebro y lo que no se sabe es la reacción de cada paciente. Conociendo a Raphael, que es optimista, lo que le puede molestar más es hablar con dificultad", explicaba.

Finalmente, con respecto a si Raphael podrá recuperarse y volver a los escenarios, María Eugenia era clara. "Raphael vive unos años de gran sensatez y cantará si puede. Si no, no hará ningún esfuerzo especial para hacerlo. Él dijo que se iba a retirar al pie del cañón, pero será lo que pueda", aseguraba la periodista, cercana al cantante, quien ha suspendido los conciertos que iba a dar el próximo año para centrarse en su recuperación.

"Yo lo siento porque su último disco dedicado a la chanson francesa casi no hemos podido escucharlo y es lo que íbamos a escuchar en todas partes. Pero no pasa nada. Lo importante es que está vivo, que está con los suyos y que se puede curar. Subir a un escenario la verdad es que no lo sé", concluía María Eugenia Yagüe.