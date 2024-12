Paloma García-Pelayo esclarece lo que está pasando con Raphael y que obliga a alargar su ingreso

Paloma García-Pelayo ha arrancado 'Y ahora Sonsoles' este lunes con información de primera mano sobre la decisión médica de mantener al cantante Raphael hospitalizado en el 12 de Octubre de Madrid hasta después de Navidad tras el accidente cerebrovascular que sufrió en una grabación de 'La Revuelta' de David Broncano.

Esta lunes por la mañana era una posibilidad, pero ahora es una realidad que pasará ingresado Nochebuena y Navidad. Ha sido Jacobo Martos, su hijo, el que ha trasladando la información a la prensa. Según ha comunicado, el jueves se decidirá sobre si recibe el alto o no.

Sonsoles Ónega ha empezado su programa con esta noticia y Paloma García-Pelayo ha arrojado luz sobre el motivo por el que se le prefiere mantener hospitalizado. "La información que hay ahora mismo Raphael sigue necesitando atención médica. Esta es la razón principal por la que tiene que permanecer ingresado además de porque tienen que seguirle haciendo diferentes pruebas. La familia está muy pendiente de lo que dicen los médicos, confiando en sus decisiones y por eso han estimado que no era oportuno darle el alta, no puede ser", ha explicado.

"Raphael está consciente, él está en planta, no hay ninguna urgencia y no está en la UCI. No hay que alarmarse pero sí que necesita asistencia médica después del accidente cerebrovascular. Una vez que el ictus se descartó, hay un origen y los médicos no terminan de dar con él, con el diagnóstico. Él es consciente, es consciente también de que ha perdido los conciertos y por eso está muy molesto", ha continuado Paloma García-Pelayo. "Lo importante es que den con ese origen que le impedía y le dificultó el habla", ha añadido.

Por último, la colaboradora ha apuntado que Natalia, la mujer de Raphael "está absolutamente entregada" y que el artista se queda en el 12 de Octubre "hasta el jueves para nuevas pruebas". "Y es probable que un poco más incluso porque necesita atención médica", ha pronosticado.