Blanca Romero presenta las Campanadas de Mediaset con recado a Pedroche y Broncano: "Somos los más sensatos"

Quedan apenas unas horas para que despidamos el año 2024. Un año televisivo que ha tenido en su último trimestre una batalla de audiencias nunca antes vista en el access prime time, entre el incombustible 'El Hormiguero' de Pablo Motos y 'La Revuelta' de David Broncano en La 1, que ha puesto patas arriba el tablero del access prime time, con uno de los duelos más igualados en muchos años.

Y debido a esta batalla de audiencias, no es de extrañar que RTVE eligiese a Broncano y a la colaboradora de 'La Revuelta' Lalachus, como los anfitriones de las Campanadas más gamberras nunca vistas en la televisión pública. En frente, una Cristina Pedroche que lleva años arrasando a sus rivales, su undécimo año en Atresmedia. Y la gran duda, por tanto, era saber qué iba a hacer Telecinco.

Mediaset tiró la toalla desde que La 1 y Antena 3 comenzaran su particular guerra de audiencias en Nochevieja. De hecho, su último gran dato, fue en la bienvenida al 2014 con los protagonistas de 'Aída', cuando lograron un gran 18,3%. Además, dejó atrás la Puerta del Sol apostando por dar la bienvenida al año nuevo desde destinos de interés turístico nacionales, como Mallorca, Cáceres, Cádiz, Las Palmas, Torrejón de Ardoz o Sevilla.

Por ello, siguiendo esta original estrategia, en la despedida del 2024 y bienvenida al 2025, el destino elegido por Mediaset ha sido Lanzarote, en el Castillo de San José. Desde allí, Ion Aramendi ('Reacción en cadena') y Blanca Romero ('Next Level Chef') serán los presentadores de estas Campanadas tan calurosas. De este gran evento hemos hablado en exclusiva con la actriz y ahora presentadora. ¿Cómo lucharán por plantar cara a Pedroche y Broncano?

Blanca Romero, enhorabuena porque te vamos a ver en las campanadas. ¿Tienes ya nervios?

BLANCA - Tengo nervios, sí. Tengo nervios sobre todo con el vestido que todavía no sé qué llevo, ni lo probé, entonces estoy como que me apetece llorar cuando me acuerdo. Me meto en el mar para que se me quite eso... y salgo del mar y digo, bueno, me da igual ya. Como hace tanto frío en Asturias… y tengo muchísimas ganas de estar allí, de llegar allí y además tengo un compañero muy guay, con lo cual voy muy tranquila, porque Ion tiene un carisma de la leche, es un tío rápido, me saca unos centímetros, hacemos televisivamente un parejón y... nada, sé que lo va a hacer perfecto, yo solo tengo que seguirle, así que muy guay.

¿Quién podría ser tu inspiración en las Campanadas?

BLANCA - Todavía no me inspiré. No, hasta que no me vea dentro del traje y pueda coger una dirección, no sé dónde me agarraré para inspirarme.

Va a ser una batalla muy chula a nivel televisivo, con Broncano en La 1, con Pedroche en Antena 3 y Ion y contigo en Telecinco. Con ellos está muy claro por dónde van a ir: Broncano con comedia, Pedroche con show. ¿Cuál va a ser vuestro punto fuerte?

BLANCA - Pues no sé, yo creo que somos como los más sensatos y tradicionales. Quizá somos como los papis de la noche. Los mejores, obviamente. O sea, no hay duda. Y además tenemos sol y tenemos calor.

Bueno a esa hora no va a haber sol.

BLANCA - Pero hay en el ambiente. Y no es lo mismo que estar aquí en Madrid, con un frío, que estar en un ambiente de mar, de sol... y todo eso se transmite a la pantalla y llevaremos ese aire a sus casas.

Lo dais desde el castillo de San José en Arrecife. Estaría bien que dieses las campanas y te metieses al agua.

BLANCA - Y que me tire… Oye, pues si me pilla, que no me dé con una roca. Me meteré seguro, no lo dudes. Yo me meto en el mar todos los años, en Nochevieja me meto en el mar, me metí en luna llena, que era la última luna llena de este año y me metí el otro día en Asturias, helado, y me meto todos los años, por supuesto.