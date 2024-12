Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves: Jesús, contra las cuerdas y el sufrimiento de Fina

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento clave en algunas de sus tramas y esta semana se avecinan nuevos giros. Eso sí, los fans de la serie de Antena 3 tienen que saber que la ficción contará esta semana con un capítulo menos pues el viernes 6 de diciembre al ser festivo por ser el día de la Constitución no se emitirá.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, Marta y Digna acudían a ver a Fina de nuevo a la prisión y tras sentirse culpable de haberla metido en un lío, Marta aseveraba que va a revelar que la otra mujer con la que estaba la dependienta es ella pero Digna le paraba los pies y que lo único que tiene que hacer es luchar por sacar a Fina de allí y no provocar que la detengan también a ella. Tras ello, las dos le pedían a Fina que aguante.

Patricia Lambert le dejaba claro a Jesús que lo único que busca es vengarse de él y por eso vuelve a poner en juego su acuerdo lo que supondría que los productos de los De la Reina pudieran dejarse de comercializar en el mercado francés. Y cuando Joaquín apreciaba que entre ellos hay cierta tensión, no dudaba en compartirlo con su madre y Digna le pedía que investigue para ver si pueden sacar tajada sobre esta guerra.

María decidía acercarse a Julia aprovechando que la niña está muy molesta por lo que ha pasado entre Begoña y Andrés. La pequeña aseguraba que no puede parar de sentir vergüenza cuando ve a Begoña y a Andrés después de lo sucedido. Después, Begoña le contaba a Digna lo que vio Julia en la casa de Madrid porque Jesús la llevó allí para hacerla daño. Tras ello, Digna no dudaba en presentarse en el despacho para enfrentarse con Jesús amenazándole con destruirle.

Claudia le pedía consejo a Mateo después de lo dolida que se siente después de haber descubierto que Fina es lesbiana y el párroco no dudaba en defender a la dependienta al decirle que no hace daño a nadie por amar a quién ama y que el problema es de la gente que lo mira con malos ojos. Después, el ex párroco también le aconsejaba a Andrés que intente recuperar a Begoña si de verdad la quiere.

Luz se está encargando de cuidad a la niña que dejaron abandonada en la casa-cuna y la doctora le comunicaba a Begoña que tiene que encontrar a la madre para ayudarla y se pueda hacer cargo de la bebé antes de que pueda acabar en una inclusa. Es entonces cuando Begoña descubría una pista en la nota que dejó y es que no tiene ni una sola falta de ortografía por lo que podría tratarse de alguien de bien.

Gema le sugería a Joaquín que deberían intentar tener un hijo pero él le decía a su esposa que se les ha pasado el arroz y hace que ella vuelva a sospechar que algo le sucede a su marido y que le esconde algo.

Finalmente, Andrés le contaba a Marta que tiene buenas noticias pues ha conseguido que uno de los mejores abogados de Toledo esté dispuesto a defender a Fina y tratar de conseguir que pueda salir de la cárcel.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 199 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este jueves 5 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 199 de 'Sueños de libertad'

Marta vuelve a visitar a Fina en su celda y le cuenta que Andrés ha conseguido que un prestigioso abogado la defienda. Además le explica cuál será su línea de defensa y que ha conseguido pruebas para denunciar que Santiago trató de abusar de ella.

Pese a que le pidió que se marchara, Alberto no duda en tratar de ayudar a su hija Luz a dar con la identidad de la madre de la bebé abandonada. Paralelamente, él aprovecha para confesarle a su hija que nunca estuvo enamorado de su madre.

Andrés trata de reconciliarse con Julia y pese a las reticencias de la pequeña le pide que se quede con ella pero no la moleste mientras hace los deberes. Paralelamente, Jesús no duda en aprovechar la situación para victimizarse y echarle la culpa a Andrés. Después, la pequeña le dice a Begoña que quiere que la deje en paz y la enfermera y Digna se unen para tratar de conseguir reconducir su relación con la niña.

Tras ver a su hija Marta desesperada por la situación de Fina en prisión, Damián decide tomar cartas en el asunto tras la petición de auxilio de su hija y le dice que hablará con Miguel Ángel Vaca, el nuevo gobernador civil de Toledo.

Después de verla muy callada durante la comida, Digna se interesa por el estado de Gema y la doncella no duda en compartir con su suegra que está decepcionada tras ver la reacción que tuvo Joaquín al proponerle tener un hijo. Mientras, Joaquín decide acudir a la reunión con el cristalero con Miriam en lugar de con su mujer.

Por otro lado, Joaquín le cuenta a Digna lo que ha descubierto sobre Jesús y Patricia Lambert gracias a Isabel, la anterior secretaria de su primo. Y es que el De La Reina y la empresaria se acostaron y luego la chantajeó para que aceptara quedarse con una comisión ridícula. Tras ello, Digna no duda en utilizar la información y se la cuenta a Don Pedro para tratar de ganarse su confianza. Tras ello, Carpena y Damián presionan a Jesús para que arregle sus problemas con Patricia Lambert pero ella se niega.