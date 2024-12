Avance 'La Promesa', capítulo viernes 27 de diciembre: Las intenciones de Jana con Cruz que lo viran todo

Intento de asesinato en 'La Promesa'. Ante la imposibilidad de que Curro y Martina se casen, José Juan toma una decisión drástica e irreversible: matar a Martina de un disparo para vengar la muerte de su hermano, pues sabe que es la joven por la que Curro tiene sentimientos y cree que es el impedimento para llevar a cabo ese enlace forzoso.

Julia intenta abortar sus planes criminales en el último momento. Y aunque la bala casi roza a Martina, lo consigue. Además, Julia le hace partícipe del suceso a Curro, pero le suplica no ir todavía al cuartelillo a denunciar a José Juan.

Mientras, buenas noticias llegan a palacio con la aparición de Jana sana y salva. Además, tras esta crisis existencial que le llevó a la fuga, parece que vuelve con las ideas más claras que nunca. Que tiemble Cruz porque la antigua doncella pretende poner las cartas sobre la mesa.

Por su parte, Petra amenaza a Ricardo con contarle la verdad a Santos sobre su madre si él no lo hace. Alonso insiste en que Catalina arregle las cosas con Pelayo y se case con él para que no tenga un hijo ilegítimo pero ella se planta. Alonso le pide ayuda a Manuel. Entre los dos intentan hacerla recapacitar, pero entonces Catalina, ante la presión, se va de la lengua y les suelta una bomba que ninguno ve venir: les cuenta que el bebé que espera no es de Pelayo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 27 de diciembre

La verdad sobre la paternidad del hijo que espera Catalina sale a la luz y se convierte en lo más comentado de La Promesa, generando todo tipo de opiniones. Se trata de un escándalo descubrirse que no es de Pelayo como pensaban, sino de un campesino. Cruz piensa en un accidente para provocarle un aborto y que la noticia no trascienda.

Jana ha regresado más vivaz que nunca después de dos semanas desaparecida. Vuelve con las ideas más claras que nunca: no está dispuesta a seguir callando. Por ello, decide dar un vuelco al tablero de juego, tomar las riendas e imponer una serie de exigencias a la mismísima marquesa de Luján. Tiene ganas de guerra y sus intenciones, sumadas al convulso contexto que sacude a La Promesa, sitúan a Cruz en una posición de fragilidad.

La relación entre María Fernández y Samuel está más extraña que nunca tras el beso que le plantó la doncella… y peor se pone cuando sufren un nuevo malentendido.

Vera, Lope, Marcelo y Teresa viven en una incertidumbre agónica tras el encuentro con el secretario del duque de Carril. Estos últimos tienen claro que no los pillarán desprevenidos.

Y la situación con José Juan se hace insostenible para Martina, que está en su diana. Por ello, decide tomar una decisión drástica: la muchacha teme que acabe matándola e insta a Curro y a Julia a llamar a la policía de inmediato.