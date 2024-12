Avance 'La Promesa', capítulo del miércoles 11 de diciembre: El castigo de María y una encerrona

Pelayo planta a Catalina el día de la boda y se da a la fuga de La Promesa de una forma cobarde. Sin valor para decírselo a la cara, le deja una carta en la que le expresa que no está preparado para seguir con el enlace y que no está dispuesto a arrastrarle a un matrimonio infeliz. También confiesa que se siente incapaz de asumir la paternidad de un hijo que no es suyo.

Así, el que prometía ser el gran día de Catalina y Pelayo ha transcurrido de una forma totalmente diferente, con un plante y una huida imprevisible que lo arruina todo y causa estragos, abortando la celebración. Tras la desgracia, la hija del marqués solo admite el consuelo de su querida Simona. La muchacha está hundida sin querer salir de su habitación y no es para menos.

Mientras, Cruz clama por ver frustrados sus ardientes deseos de alejar a Catalina de La Promesa, Lorenzo no oculta su satisfacción de poder ver pronto a su hijo Curro casado forzosamente para quitárselo de encima. Todo el servicio de palacio está abrumado por lo sucedido en el enlace, o mejor dicho el no enlace, entre Catalina y Pelayo. Alonso y Manuel advierten con ir en su busca para ajustar cuentas y vengar su miserable acto.

Por su lado, el único que ve la parte buena de este infortunio tremendo es el padre Samuel, que se dispone a llevar las comidas del frustrado convite al refugio con la inestimable ayuda de María Fernández. En paralelo, Manuel y Jana deciden intervenir para acercar posturas entre Pía y Ricardo de una manera poco ortodoxa.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 11 de diciembre

Alonso está muy preocupado por Catalina y su futuro, desconociendo aún el verdadero motivo del abandono de Pelayo: el bebé bastardo que lleva su hija en sus entrañas, fruto de un escarceo con un campesino. Su descubrimiento provocaría una crisis con pocos precedentes en La Promesa.

Y Cruz se muestra indignada por lo acontecido al ver cómo no se va a librar de Catalina, pero sigue centrada en organizar la fiesta de compromiso de Jana, con la que busca dejarle en evidencia ante toda la sociedad. Además, cada vez la presiona más, a ver si logra que se rompa la relación con su hijo definitivamente.

Julia le asegura a José Juan que Curro es una buena persona y Curro le hace ver a la muchacha que no pueden ceder a las presiones de terceros cuando no existen sentimientos. Y María Fernández sigue ayudando a Samuel en sus labores de beneficencia, pero como llega de noche a La Promesa, es castigada severamente por Petra.

Tras la encerrona y en contra de la opinión de Santos, se produce un cierto acercamiento entre Ricardo y Pía. Marcelo se entera de que el duque de Carril va a volver y se pone nervioso por tener que cruzarse con él. Teresa habla con su hermano y Marcelo le confiesa que le ha mentido y que el conde es testigo del delito por el que está prófugo de la justicia. La revelación de Marcelo no deja indiferente a Teresa, que promete a su hermano que ella se encargará de protegerlo.