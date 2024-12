Terremoto en 'La Promesa' con el regreso inminente de un personaje que lo cambia todo en la serie

'La Promesa' emitió en el episodio de ayer lunes el plantón de Pelayo a Catalina ante más de un millón de espectadores en TVE. Llegó la boda de la joven Luján y el conde de Añil pero, en el último momento, algo grave sucede y ensombrece totalmente el que aspiraba a ser un día muy especial.

Pelayo, que se encuentra sumido en un mar de dudas y no ve con buenos ojos criar un hijo que no es suyo pese a sus intentos de asimilarlo, toma una decisión drástica, se arrepiente del enlace in extremis y deja tirada a la novia, dándose a la fuga como un cobarde y dejando una carta de despedida con Ricardo Pellicer como intermediario.

Así finalizó el capítulo de 'La Promesa', con Catalina abriendo esa misiva y leyendo la despedida de Pelayo. Un duro trago para lo joven. Esta huida imprevisible lo arruina todo y causa estragos, abortándose la celebración que se había preparado con mucha ilusión por parte del servicio y provocando un auténtico terremoto en palacio.

Tras esta gran desgracia, la hija del marqués solo admite el consuelo de su querida Simona. La muchacha está hundida, pero lo cierto es que ella, aunque tenía el firme propósito de contraer matrimonio con Pelayo, no sentía lo mismo por él que antes. Ya no había enamoramiento.

Mientras, Cruz clama por ver frustrados sus ardientes deseos de alejar a Catalina de La Promesa, enfrentándose a Alonso. Y no solo se ha generado un cisma en la planta noble, también el servicio de palacio está realmente abrumado por lo sucedido en el enlace, o mejor dicho el 'no enlace', entre Catalina y Pelayo.

Ante este miserable acto, Alonso y Manuel advierten con ir en su busca para ajustar cuentas con el conde de Añil, pero, entretanto, Catalina está a punto de recibir una visita inesperada que puede cambiarlo todo de forma absoluta. Lo veremos en el episodio del viernes, 13 de diciembre. Y quizás le ayude a salir del pozo en el que anda inmersa ahora.

¿De quién se tratará? Pues bien, todo apunta a que será Adriano, el campesino y el verdadero padre del niño, ¿con la idea de retomar su amor? Sería así el regreso del personaje interpretado por el actor Ibrahim al Shami. Un retorno que supondría un verdadero terremoto en La Promesa, pues puede que sus intenciones sean reclamar su paternidad y eso obligaría a la muchacha a desvelar toda la verdad a la familia, siendo un gran escándalo y generando una nueva crisis.