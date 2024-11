Un destacado concursante de 'Supervivientes All Stars' desvela la secuela que aún lucha por superar

En 'Supervivientes All Stars', algunos de los concursantes más destacados de la historia del reality regresaron a Honduras para enfrentarse a una aventura sin precedentes. Sin embargo, la experiencia previa en la isla no ha librado a algunos de los terribles efectos que a menudo experimentan los supervivientes cuando retoman su vida normal. Así, Logan Sampedro ha confesado a sus seguidores la secuela de esta última edición que aún no logra superar.

Tras haber pasado por los Cayos Cochinos y aterrizado en la rutina de golpe y porrazo anteriormente, era de esperar que los concursantes de esta edición de estrellas estuviesen preparados para afrontar los obstáculos y secuelas con ventaja. Pero este no ha sido el caso del modelo que quedó finalista en 2018 junto a Sofía Suescun.

Logan Sampedro desvela la secuela que sigue arrastrando tras 'Supervivientes All Stars': "Me noto cansado todo el tiempo"

Logan Sampedro se sinceraba con todos sus seguidores de Instagram esta semana sobre la dificultad que está experimentando para recuperar su forma física por el conocido como 'efecto rebote'. El concursante ha explicado que actualmente pesa 99 kilos, y le gustaría volver al peso que tenía antes de su regreso de 'Supervivientes All Stars'.

"Voy a iniciar un plan para ponerme en forma. Desde que volví de Honduras, no recuperé la forma y me noto cansado todo el tiempo. Va a durar dos meses", aseguró Sampedro en sus historias de Instagram, desvelando que su primer objetivo es bajar hasta los 94 kilos. Así, ha compartido también la determinación que ha tomado para ello: una nueva rutina de alimentación.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha explicado que comenzará su nueva reto con un ayuno intermitente de lunes a viernes, apostando por la fórmula conocida como 14/10 (10 de ingesta y 14 de ayuno). Una estricta dieta que combinará con deporte, yoga, proteínas y otros suplementos alimenticios que le permitan alcanzar la cifra que no ha podido recuperar estos últimos meses.