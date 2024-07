Logan Sampedro revela por qué dice ‘no’ a que Sofía Suescun gane ‘Supervivientes All Stars’

Logan Sampedro dejó de piedra justo después de ser expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ en la semifinal al decir que prefería que ganara Jorge Pérez en lugar de Sofía Suescun. Su respuesta generó bastante revuelo en el público por inesperada.

Y ante la polémica, el exconcursante ha explicado por qué no quiere que Sofía se proclame ganadora de esta edición de leyendas. Preguntado por cómo cree que va a resultar la gran final de hoy domingo, el asturiano declara que tiene «varias teorías» en su cabeza.

«La primera teoría es que va a ganar Marta Peñate. No es lo que yo quiero, porque no quiero que gane, pero creo que es lo que va a pasar», ha vaticinado Logan Sampedro en base a las sensaciones que ha ido sintiendo en estas semanas. No obstante, que tenga esa intuición no significa que desee que gane ella ‘Supervivientes All Stars’.

Su preferido es otro. Lo dijo abiertamente el día de su eliminación y lo ha vuelto a reiterar en una entrevista para las redes del concurso. «Si gana Sofía me alegría, pero quien yo quiero que gane es Jorge. No es el que más se lo merece, pero tiene cuatro bocas que alimentar. Y no hablo de que sea el que más se lo merezca. Aunque creo que ha hecho un buen concurso (…) Decir que quiero que gane Sofía sería lo fácil», ha sentenciado para sorpresa de muchos.

De este modo, Logan Sampedro aclara por qué razón ha decidido no apostar por Sofía Suescun a pesar de ser uno de sus mayores apoyos en la isla durante estos casi cuarenta días de aventura.

Por otro lado, Logan desvela el mayor amigo que se lleva de ‘Supervivientes All Stars’ aunque al principio tuviera sus reservas: «Bosco cuando lo conocí no me fiaba de él, me parecía muy falso, muy quedabien, pero cuando lo conocí tuve que callarme la boca porque es uno de mis mejores amigos del concurso y espero llevármelo hasta la muerte».