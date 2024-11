Telecinco cancela 'Reacción en cadena' sin avisar y decide estirar la emisión de 'TardeAR'

Telecinco ha hecho este viernes un cambio de programación sin previo aviso a última hora. Así, la cadena de Mediaset ha sorprendido al alargar 'TardeAR' hasta las 21:00 horas eliminando de su parrilla 'Reacción en cadena'.

Un movimiento completamente inesperado y sin un motivo aparente como pasó hace dos semanas cuando Telecinco optó por eliminar el concurso de Ion Aramendi para alargar 'TardeAR' con motivo de la última hora de la trágica DANA que ha dejado más de 220 muertos.

Tal y como ha confirmado El Televisero, esta insólita maniobra obedece a una petición de la cadena, que ha indicado previamente al equipo de 'TardeAR' que este viernes se caía de la parrilla 'Reacción en cadena' por una razón que aún se desconoce, y debía extender una hora más su duración en la tarde de Telecinco.

Ha sido justo cuando ya había excedido su hora habitual de emisión y 'TardeAR' tendría que haberse despedido, Frank Blanco se dirigía a la audiencia para lanzar un mensaje. "Por cierto, a lo mejor no se han dado cuenta que son las 20:12 y no ha empezado 'Reacción en cadena', no va a haber 'Reacción en cadena', le hemos dado fin de semana largo a Ion", explicaba el presentador sustituto de Ana Rosa Quintana los viernes.