Sandra Sabatés pone en el disparadero a Ángel Gaitán con lo que exhibe sobre él en 'El Intermedio'

El devastador paso de la DANA por nuestro país ha puesto sobre la mesa, además de la solidaridad española, lo fácil que es difundir noticias falsas y que la gente se las crea. Por tal motivo, este lunes 11 de noviembre, Sandra Sabatés ha puesto en evidencia en 'El Intermedio' los bulos relacionados con la catástrofe.

En una sección que lleva por título 'Cazabulos', la periodista ha desmentido las 'fakes news' que apuntan a que las ONG estarían sacando partido de la situación. Uno de los que aseguran esto es Ángel Gaitán, quien acusa directamente a Cáritas de estarse apropiando de los materiales y las ayudas que se mandan a Valencia. Algo que la propia organización ya se ha encargado de desmentir a través de un comunicado.

Tras la emisión de las declaraciones del influencer, poniendo en entredicho la labor de la ONG, Sandra Sabatés, ha comentado al respecto: "Gaitán admite que ha ingresado las donaciones como beneficios de su empresa, a la vez que denuncia que hay gente que se quiere forrar con la desgracia, acusando directamente a algunas ONG de estar saqueando los materiales y las ayudas que llegan a Valencia".

Eso se trata de un bulo, puesto que, tal y como ha informado Sandra Sabatés, "Cáritas asegura que las afirmaciones de Gaitán son falsas y que tienen un protocolo para gestionar de manera eficaz la solidaridad recibida".

Sandra Sabatés desmiente todos los bulos sobre las ONG

Pero Gaitán no es el único que está cargando contra las ONG. Otro influencer, Isaak Belki, 'Ibelky', afirma que una organización no le ha recogido los camiones de ayuda que ha llevado. Tal y como ha lamentado la copresentadora de 'El Intermedio', "este mensaje de que algunas conocidas ONG no están actuando bien corre como la pólvora por las redes sociales. Y es un bulo". Y es que, según ha explicado la periodista, "es normal que todo el mundo quiera ayudar. Pero esa ayuda hay que gestionarla bien y no todo es necesario en todos los lugares".

Sin ir más lejos ha puesto el ejemplo de Paiporta, uno de los lugares más damnificados, que "se están viendo desbordados por la solidaridad. Hasta el punto de que su Ayuntamiento ha pedido que la ayuda se haga de forma económica para no sufrir un colapso logístico y poder atender mejor las necesidades de los vecinos".

El programa de La Sexta también ha emitido el vídeo de una mujer en el que pide que no se de "ni un duro a la Cruz Roja", ya que "pusieron un número de cuenta pidiendo dinero. Y en la catástrofe de Valencia no hay ningún miembro de la Cruz Roja. Ni un duro a la Cruz Roja, porque no aparecieron ninguno por allí". Un nuevo bulo que también ha sido desmentido por Sandra Sabatés.

Cruz Roja niega que no estén trabajando en Valencia

"'Ni un duro a la Cruz Roja' llegó a ser trendig topic este fin de semana en Twitter", ha informado la copresentadora a la audiencia. Algo que considera "terrible, porque la afirmación de que Cruz Roja está ausente en Valencia es un bulo, como confirma Íñigo Vila, director de Emergencias de la organización. Según él, hay 1.700 personas trabajando sobre el terreno. Además, aseguró que Cruz Roja se quedará durante "meses y año" en la zona.

"Es evidente que todas las ONG no van a ponerse a desmentir cada uno de los vídeos que influencers o personas anónimas lanzan con estas acusaciones. Por el momento podemos decir que esta afirmación de que Cruz Roja no está ayudando en Valencia es un bulo", ha sentenciado Sandra Sabatés.