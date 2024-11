Sandra Sabatés desmonta en 'El Intermedio' un bulo amplificado por Ana Rosa y Motos sobre la DANA

Sandra Sabatés, en una nueva entrega de 'cazabulos' de 'El Intermedio' con El Gran Wyoming, desarmó una de las grandes desinformaciones que están corriendo sobre la catástrofe que la DANA ha originado en Valencia y Albacete.

"Si quieren ayuda, que la pidan" es la nueva "frase fetiche" de la oposición y de la derecha mediática para desacreditar a Pedro Sánchez en medio de la tragedia. Un bulo que han amplificado en televisión Ana Rosa Quintana y Pablo Motos en sus respectivos programas, ‘TardeAR’ y ‘El Hormiguero’.

En primer lugar, fueron el portavoz de Vox, José María Figaredo, Alberto Núñez Feijóo o Cuca Gamarra quienes retorcieron esa declaración del ejecutivo socialista. Después fue Felipe González, que aseguraba que él no la habría pronunciado.

"Tal vez esa frase no sea exactamente así y no es cosa de mi instinto periodístico, es que he visto que Sandra Sabatés se ha desplazado a la pantalla tocha en una nueva entrega de cazabulos especial DANA", ironizó El Gran Wyoming.

Acto seguido, la copresentadora se lanzo a desmontar la fake news. "'Si quieren ayuda que la pidan'. Una frase que ha indignado a muchos porque denotaría una profunda falta de sensibilidad de Pedro Sánchez con la tragedia ocurrida en Valencia. Una frase que muchos líderes de la oposición han utilizado para criticar al presidente", introdujo, mostrando primero totales de ellos y también de Felipe González.

"Desde luego que el expresidente no es muy partidario de Pedro Sánchez, eso si que no es ningún bulo", apostilló Sandra Sabatés. ¿Pero y lo otro? ¿Dijo realmente Pedro Sánchez esa frase en la rueda de prensa del pasado sábado? Vamos a verlo", planteó.

En ese momento se emitió el total exacto en el que el dirigente socialista decía lo siguiente: "El gobierno central está listo para ayudar. Si necesitan más recursos que los pidan". "Ya lo veis, lo que dijo Pedro Sánchez no es ‘si quieren ayuda, que la pidan’. Sino que estaban disponibles todos los recursos en cuanto se solicitaran", aclaró la periodista.

"Ademas recordó que la norma dice que es la comunidad autónoma la responsable de gestionar la emergencia y, por tanto, de solicitar los recursos que precise", subrayó Sandra Sabatés. "Dicho lo cual, podemos concluir que la nueva frase fetiche de la derecha es un bulo", sentenció para acabar dejando una reflexión de órdago: "La mentira está en todas partes y de nosotros depende que no esté también en nuestras cabezas".