Rita Maestre se planta de raíz ante esta pregunta de Gonzo sobre Elisa Mouliaá en 'Salvados'

Rita Maestre concedía hace unos días una entrevista a Gonzo para 'Salvados' que La Sexta ha emitido este domingo, 10 de noviembre. Un programa con gran interés periodístico al producirse después de que saltara el escándalo de Íñigo Errejón, su expareja sentimental, acusado (y denunciado en dos casos) por presunto abuso sexual.

El conductor de 'Salvados' le ha preguntado por Elisa Mouliaá, la primera persona con nombre y apellidos que se atrevió a denunciar al ya expolítico por unos hechos que ocurrieron en 2021. Un episodio en el que, según su relato a la policía, hubo tocamientos no consentidos y una actitud dominante sobre ella. Y, en concreto, Gonzo se ha interesado por si se ha puesto en contacto con la actriz y presentadora.

"Se sabe que la primera denuncia con nombres y apellidos es Elisa Mouliaá. ¿Alguien de Más Madrid se ha puesto en contacto con ella? Usted por ejemplo", le ha cuestionado directamente Gonzo, a lo que ella se ha limitado a responder con un escueto "sí".

El periodista ha hecho un silencio a conciencia para que ella se viera obligada a decir algo más y revelar en qué términos, pero Rita Maestre se ha plantado y ha rechazado compartir el contenido de una conversación íntima: "Preferiría no tener que contar personalmente públicamente conversaciones que creo que tienen que quedar en el ámbito privado".

"La pregunta es si le había llamado. Entonces le ha llamado usted. Supongo que ahí le movió más lo personal que lo político... ¿o me equivoco?", ha insistido Gonzo. "Las dos cosas diría. La escuché hacer referencia a mi carta y me sentí interpelada y me puse en contacto con ella", ha respondido ella. En ese momento se ha cambiado radicalmente de tema.