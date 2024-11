Risto Mejide confirma el veto de Vox en 'Todo es mentira' y señala públicamente el motivo

Risto Mejide ha dado la campanada este lunes al anunciar a un nuevo colaborador que se incorporará a la mesa de 'Todo es mentira' a partir de la próxima semana. Y es que el programa de Cuatro ha logrado cerrar el fichaje de Irene Montero como nueva colaboradora.

Tal y como el propio Risto Mejide ha avanzado, con el fichaje de Irene Montero, 'Todo es mentira' vuelve a conseguir que una ex ministra del Gobierno de Pedro Sánchez colabore en su programa después de la controvertida salida de José Luis Ábalos tras verse salpicado en el caso Koldo.

"En este programa podemos anunciar ya que la semana que viene se incorpora a esta mesa la exministra de Igualdad, eurodipuitada y secretaria política de Podemos Irene Montero", avanzaba Risto Mejide. "Le va a dar mucho nivel a esta mesa", recalcaba el presentador sobre su nueva compañera.

De esta forma, Irene Montero se suma a la larga lista de políticos y ex-políticos que colaboran en 'Todo es mentira' como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, José Manuel García Margallo, Alfonso Serrano, Susana Díaz, Pablo Echenique y Carolina Bescansa, entre otros.

Risto Mejide aclara el motivo por el que ningún político de Vox colabora en 'Todo es mentira'

Tras este anuncio, Bertrand Ndongo, activista político y afiliado de Voz ha cargado duramente contra Risto Mejide y su programa por contar con políticos de todo el espectro político salvo de VOX. "El programa 'Todo es mentira' ficha a Irene Montero. La pregunta es, ¿cuándo ficharán a alguien de Vox? El tercer partido de este país. Veo que casi todos los partidos ya están representados, es una vergüenza el cordón sanitario a VOX", se quejaba el camerunés.

Y rápidamente, Risto Mejide no ha dudado en contestarle y dejar claro que es VOX quien les ha vetado. "La respuesta es muy sencilla: es VOX quien ha vetado a 'Todo es mentira', y ya no solo no nos atiende, ni nos da la posibilidad de tener colaboradores, sino que además nos impide hasta cubrir sus eventos. Háganselo mirar. Sí", sentenciaba el presentador.