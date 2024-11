Risto Mejide cierra el fichaje de esta inimaginable política de Podemos para 'Todo es mentira'

Desde su estreno, 'Todo es mentira' no ha parado de incorporar a políticos y ex políticos a su plantilla de colaboradores. Y este lunes, Risto Mejide ha sorprendido al anunciar el fichaje estrella de una de las caras más conocidas de Unidas Podemos.

Y es que al equipo de 'Todo es mentira' en el que ya colaboran otros ex políticos como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Susana Díaz, José Manuel García Margallo o Pablo Echenique se suma ahora Irene Montero, la que fuera Ministra de Igualdad.

"Os acordáis cuando José Luis Ábalos por razones que todo el mundo conoce dejó de venir a este programa, el ex ministro de Transportes que en ese momento decidió seguir su periplo judicial y ya veremos que pasa con él. Sabéis que en este programa hay ex ministros colaborando y gente de muchísimo nivel, también a políticos en activo y gente de todo tipo de partido político, estado en activo, etc.", empezaba explicando Risto Mejide.

Tras ello, Risto proseguía diciendo que "os anunciamos que la plaza de José Luis Ábalos la íbamos a cubrir en algún momento pues hoy os tengo que hacer un anuncio y además es algo que va a salir en todas partes". "En este programa podemos anunciar ya que la semana que viene se incorpora a esta mesa la ex ministra de Igualdad, eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero", añadía el presentador de 'Todo es mentira'.

Una incorporación que dará mucho que hablar y que sin duda generará grandes debates con otros de los tertulianos de 'Todo es mentira' y sobre todo con el resto de políticos y ex políticos del PP.