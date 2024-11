Ramoncín oye a Mazón y no puede evitar disparar de un modo inexorable: "Repugnante"

Una tarde más, 'Más vale tarde' ha analizado la actualidad en torno a la DANA y no ha dudado en hacerse eco de las últimas declaraciones de Carlos Mazón, que por primera vez ha admitido que se han cometido errores. Por su parte, Pedro Sánchez ha descartado entrar en guerras políticas mientras continúan con la gestión de ayudas a los valencianos. Y de todo ello se ha pronunciado Ramoncín en el espacio de La Sexta.

"Yo no sé que responsabilidades va a admitir un presidente de la Generalitat que asegura que él no tenía por qué estar en el CECOPI el día de autos, que estaba perfectamente organizado y que él como máxima cabeza de la Generalitat no tenía que estar aunque luego la consellera estuviera intentando dar con él a base de llamadas", recalcaba de primeras Iñaki López.

Tras escuchar al presentador, Ramoncín no se cortaba nada. "La bajeza moral de los políticos en una situación como esta ha llegado a un límite que no podíamos esperar. Hacer política de este estilo encima de los cadáveres de más de 200 personas es algo realmente repugnante. Un error es equivocarte de timbre, esto es otra cosa", aseveraba el cantante.

"Esto son responsabilidades gravísimas que las tendrá seguramente, jurídicas en su momento, y lo que lamento profundísimamente es que este enredo le quita a la gente tener una verdad objetiva y objetivamente han ocurrido unas cosas y siguiendo unos pasos y quién tenía que dar esos pasos no los ha dado adecuadamente", proseguía diciendo.

"Y ese señor que no dimite, hace unos días el presidente de su partido dijo que tendría que haber actuado el Estado y por tanto le estaba directamente desautorizando, que vengan ahora y nos lo cuenten. Pasado esto, ahora ya se olvidan y la culpa a ver si es posible que sea de otro", sentenciaba Ramoncín en 'Más vale tarde'.

Ramoncín señala qué es lo verdaderamente importante tras la DANA

Tras ello, al final de 'Más vale tarde' cuando le preguntaban por los abucheos que ha recibido Mazón en su visita a Torrent, Ramoncín era claro. "Mazón es un cadáver político y lo sabe hasta él. Pero no es el momento de eso", recalcaba el colaborador.

"Lo que es importante es saber por qué ha pasado, cómo ha pasado y aprender para que no vuelva a pasar, es de lo que se trata, eso es lo más importante. Y luego ya Mazón que se vaya a su casa o donde quiera, pero lo importante ahora es saber todo eso y por qué no está bien armado en nuestro conocimiento", concluía Ramoncín al respecto.