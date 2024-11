Ferreras escucha decir esto a Mazón sobre la DANA en 'Al rojo vivo' y le suelta este 'guantazo'

Han pasado casi dos semanas desde la trágica DANA que ha asolado a la Comunidad Valenciana y Carlos Mazón sigue estando en el punto de mira por su pésima gestión. Este lunes, el Presidente de la Generalitat visitaba Torrent, una de las localidades afectadas y recibía el abucheo de los vecinos tal y como recogía Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'.

Tras la multitudinaria manifestación del sábado pasado en Valencia y también otra en Madrid en las que se pidieron la dimisión de Carlos Mazón, el gobierno de la Generalitat ya ha dejado claro que no va a haber ninguna dimisión por el momento. Este jueves, el presidente comparecerá en la asamblea sobre la gestión de la DANA.

Justo al acabar 'Al rojo vivo', Antonio García Ferreras conectaba con Inés García Caballo desde la redacción para conocer qué había sucedido durante la visita de Mazón a Torrent. "La visita ha durado apenas cinco minutos porque le han recibido con abucheos y gritos de Mazón dimisión, dimite ya, asesino", avanzaba la periodista.

"Vino una cantidad de agua que no nos avisaron antes", les decía Carlos Mazón a los vecinos que le estaban abucheando. Así, se escuchaba a algunos vecinos encarándose con él diciéndole que era un incompetente y que mientras muchos se ahogaban él estaba de comida. "Todos los dispositivos estaban preparados y había avisos. Estaba todo el mundo en su sitio", justificaba Mazón ante los gritos de los valencianos.

Tras volver del vídeo, Antonio García Ferreras no se podía contener y le lanzaba un 'guantazo' sin manos a Carlos Mazón. "Hombre todo el mundo en su sitio no estaba, él estuvo desaparecido. Valencia se inundaba, víctimas mortales y él no estaba en el puesto de mando. ¿Cómo no va a estar indignada la gente?", soltaba el presentador.

"Y dice os comprendo, pero les engañas. Dices que no nos avisaron, claro que te avisaron y no hiciste caso. El presidente de la Generalitat Valenciana no estaba en el puesto de mando y dice que él no tendría por qué estar en el CECOPI, claro que no tiene por qué pero debería estar al frente de esto. ¿Más de tres horas de comida cuando Valencia se inundaba? Mazón en busca del tiempo perdido", sentenciaba Ferreras.