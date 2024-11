Antonio García Ferreras desmonta a Carlos Mazón con esta inapelable sentencia

Este sábado, 9 de noviembre, se ha cebrado en Valencia una multitudinaria manifestación para exigir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA. Una protesta que ha sido analizada al detalle en 'LaSexta Xplica' para lo cual, han contado con la intervención, por videollamada, de Antonio García Ferreras.

Unas 130.000 personas han protestado en el centro de Valencia pidiendo la dimisión del president de la Generalitad. Y es que las decisiones que Mazón tomó antes y después de la catástrofe han sido muy cuestionadas. Lo que a García Ferreras le parece más surrealista de todo, es la excusa del líder del PP valenciano para justificar su mala gestión.

"Estamos ante una manifestación trascendental, histórica. Creo que puede significar un choque de realidad para políticos que en Valencia, ahora mismo, están absolutamente en la estratosfera, fuera de la realidad. Son 130.000 personas en la manifestación y hay que recalcar que no es fácil desplazarse ahora en Valencia, desde la periferia hasta el centro de la ciudad”, ha recordado el presentador de 'Al Rojo Vivo'.

García Ferreras desmonta la excusa "más surrealista" de Carlos Mazón

Tras lo cual, ha señalado que "130.000 personas son muchas. Pero muchas de ellas han llegado a pie y muchas de ellas, de las zonas afectadas, no han podido ir hasta allí. Unos porque han perdido sus coches, se han perdido más de 100.000 vehículos. Otros porque saben que las carreteras, los atascos son insufribles. Y luego hay gente que querría haber estado en esa plaza protestando, pero tiene una prioridad: limpiar su casa, limpiar sus calles, sacar los escombros, o conseguir electricidad, agua potable o comida".

Respecto a la actitud de Carlos Mazón, García Ferreras ha puesto sobre la mesa la excusa de que "en el Centro de Emergencias cuando estaba allí no había cobertura". Y, por tal motivo, no pudo responder a los mensajes ni a las llamadas de Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno de España. Un intento de justificación que al periodista le resulta surrealista.

"Estamos viendo a un presidente que ha dicho una cosa que a mí me resulta realmente surrealista. Es que ha llegado a decir a la hora de justificarse si recibía o no llamadas, que en el Centro de Emergencias no había cobertura. ¿Un Centro de Emergencias de la Generalitat Valencia sin cobertura en mitad de una DANA? A mí me gustaría conocer las explicaciones", ha sentenciado el periodista de La Sexta.