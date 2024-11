Ramón García clama y pide no tapar lo que se está viendo tras la DANA: "Son auténtica gentuza"

Más allá de la tragedia que ha asolado a la Comunidad Valenciana con la DANA dejando más de 200 muertos provisionales, en las últimas horas estamos asistiendo a imágenes de gente que está aprovechando la desgracia para robar en supermercados, tiendas y hasta casas. Un asunto sobre el que no dudó en pronunciarse Ramón García en su programa de Castilla La Mancha-Media.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este sábado de que ya son 82 las detenciones por robos, actos de pillaje y saqueo en las zonas afectadas por la dana en Valencia: "Lamentablemente, hay gente que aprovechan la situación para cometer actos delictivos", aseguraba el Presidente.

Días antes, el pasado jueves cuando ya se habían producido detenciones contra los ladrones que están saqueando casas y tiendas afectadas por la DANA, Ramón García lanzaba una reflexión muy aplaudida. "Una cosa que también he reflexionado es que han pasado 48 horas y han detenido a 41 personas por pillaje, por robar mientras otros están muertos, todavía están los cadáveres. Y han detenido a 41, imagínense los que están dedicándose al pillaje", empezaba diciendo el presentador.

"Esa es la sociedad, no todo es guay, no todo es bonito, no todo es bueno y creo que tapar esto tampoco es bueno, hay que decirlo, hay auténtica gentuza que vive entre nosotros. Yo a toda la gente que con lo que está pasando se dedica a robar a los que se han quedado sin nada yo les metía en chirona y tiraba la llave", aseguraba Ramonchu.

"Habrá que dar medidas ejemplares ante situaciones de ese tipo. Eso también está pasando ahora ehhh, 48 horas que ha pasado todo y que todavía no sabemos el número de muertos que hay. Pues eso también hay que contarlo, no hay que taparlo. La sociedad no es tan buena como parece, la sociedad no es tan solidaria como vendemos, no. La gente que es buena seguirá siendo buena y los que son malos seguirán siendo unos hijos de puta. Eso siempre ha sido así", recalcaba Ramón García.

Pero el presentador no se quedaba ahí y seguía quejándose de los que se aprovechan de una desgracia para robar. "Nos pasó con el covid, el covid nos va a cambiar. No ha cambiado nada, la gente que es buena es buena y la gente que es mala es mala. Por eso los que intentamos ser solidarios, y yo me incluyo, lo conseguiremos o por lo menos ponemos la intención, somos los que tenemos que ganar esta carrera y seguir ayudando a la gente que lo necesita y ahora es el momento de hacerlo", sentenciaba el vasco.