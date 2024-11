Quién es realmente Daniel Schröder, el nuevo y misterioso cura que llega a 'La Promesa'

Si hay una serie que esté dando muchas alegrías a la ficción española en estos últimos dos años esa es sin duda 'La Promesa'. La ficción creada por Josep Cister Rubio y producida por Bambú Producciones se ha convertido en baluarte de las series diarias, y sobre todo, en imagen de marca de TVE.

Con su multitud de personajes, tramas enrevesadas y aire culebronesco, pero siempre con un toque distinguido, ha convencido por completo al público. De hecho, sus datos de audiencia siguen estando a un muy buen nivel. Y eso sobre todo es gracias a su continua renovación de tramas, y añadidos de personajes nuevos y diferentes que aportan frescura continua al conjunto. Entre ellos, esta semana llega el padre Samuel, al que da vida el actor y modelo Daniel Schröder.

No es la primera vez que aparece un sacerdote en los terrenos de 'La Promesa'. Aunque la última vez resultó ser un impostor, el padre Camilo, que puso en jaque a todos los habitantes del palacio. En este caso, será un invitado directo de la propia señora Luz, lo que provocará recelo entre los trabajadores, que buscarán saber más sobre el pasado del misterioso padre Samuel.

¿Y si juntos comparten un secreto que no quieren que se sepa? Todo añade una capa más de intriga en 'La Promesa' al descubrir que el cura pide dinero a la señora Marquesa. ¿Será para tapar algo que no quieren que salga a la luz? ¿O está buscando oficiar una nueva boda? Además, el padre Samuel se instalará en las dependencias de los criados, algo que provocará que todos se pongan en guardia contra alguien del que no saben nada.

Así que esta semana en 'La Promesa' habrá emociones fuertes, llevando la trama por un camino de intriga y misterio que tan bien le sienta a la ficción de TVE. No es el único personaje nuevo que se ha dejado ver por la serie en los últimos meses, con incorporaciones como la de Jorge Casat, que da vida a Marcelo, marido de Teresa. O Manu Imízcoz, que da vida al lacayo Santos.

Así es Daniel Schröder, el nuevo cura de 'La Promesa'

El joven actor y modelo debuta en el mundo de la interpretación con su papel en 'La Promesa'. Pero por ahora, donde ha destacado, es en el mundo de la moda. Ha colaborado con marcas como Roberto Verino, Audi o Paul&Shark. Con el personaje del padre Samuel pretende dar ese salto a la actuación, y seguramente su personaje dé mucho que hablar entre los fans de 'La Promesa'.