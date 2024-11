Nacho Abad se pasa de frenada con el portavoz de la AEMET, que se planta y le obliga a pedir perdón

Nacho Abad, que se ha desplazado a Valencia para informar in situ de los estragos de la DANA, ha conectado con Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), después de que se haya señalado a este organismo por no haber pronosticado esta catástrofe con más precisión. Y a ese señalamiento ha contribuido el propio presentador de 'En boca de todos'.

"No le quiero parecer un maleducado, pero le quiero hacer preguntas muy concretas a ver si usted me las puede responder. ¿La AEMET se confundió en las previsiones?", le ha interpelado de primeras, creando desde el comienzo de la entrevista una evidente atmósfera de tensión.

"La predicciones siempre pueden ser mejorables pero lo que se previó fue bastante ajustado a la realidad. Es evidente que en la zona entre Chiva y Utiel la cantidad que cayó superó con creces lo que estaba previsto porque hablamos de 600 litros por metro cuadrado, que es más de lo que llueve en 15 meses. Y eso, con los modelos meteorológicos que hay actualmente, es imposible de predecir. Pero ya habíamos lanzado los avisos rojos, que querían decir riesgo extremo y que una situación muy grave iba a suceder", se ha defendido Rubén del Campo.

"¿Cuántos litros habían calculado que iban a caer en las zonas más complicadas?", ha preguntado Nacho Abad, ignorando que ante un fenómeno tan errático y complejo como una DANA o gota fría no se puede prever una cantidad de precipitación exacta como ahora recriminan. Abad el primero.

"Calcular los litros en este tipo de situaciones tan complejas es muy complicado. Por eso hablamos de umbrales y lo que hicimos fue lanzar aviso rojo que implica que como mínimo está previsto que puedan caer 180 litros o más en menos de doce horas. Los 400 o 600 litros que cayeron en algunas zonas no hay modelo de predicción que lo pueda calcular", ha explicado el portavoz de la AEMET.

Nacho Abad tensa la entrevista con Rubén del Campo

"No quiero que le suene a una crítica, pero es que no me puedo contener. Mire, es que de 180 litros a 600 hay el triple. No es un reproche, pero es que no podía callármelo, se lo quería verbalizar. Y por otro lado le quiero preguntar que, si ustedes tuvieran que hacer autocrítica, qué creen que tendrían que mejorar", le ha tratado de acorralar Nacho Abad.

"Dos cosas fundamentales. La primera, ojalá fuésemos capaces de predecir nosotros o cualquier servicio meteorológico esa cantidad tan intensa de lluvia en una zona pequeña para la resolución que manejan los modelos de predicción. Hay que meter más recursos en súper computación, no es sencillo, pero hace falta para mejorar los pronósticos. Y la segunda, mejorar la concienciación de la población, que nuestros avisos rojos calen y se sepa qué es un peligro extremo, que nuestros mensajes calen", ha sostenido Rubén del Campo.

"A ver señor del Campo, solo una reflexión. Dicen que se confundieron en los litros pero dieron un buen umbral, que necesitan más dinero para poder calcular mejor y luego dices que la culpa es de la gente porque en ellos no cala la alerta roja", le ha confrontado Nacho Abad de malos modos y malinterpretando las palabras del portavoz de AEMET.

"No, no, no, no he dicho eso. No he dicho que la culpa sea de la gente. No, no he querido decir eso en ningún momento. No puede ser la culpa de la gente. La autocrítica era nuestra sobre cómo podemos hacer nosotros para que los avisos calen más. Por favor, solo faltaba, cómo va a ser culpa de la gente eso", se ha plantado Rubén, que no iba a permitir que el presentador de 'En boca de todos' hiciera creer lo que no había transmitido.

"Discúlpeme, lo he interpretado yo mal, discúlpeme", se ha acabado retractado Nacho Abad tras pasarse de frenada y meter la pata hasta el fondo. Primero, volviendo a azuzar el señalamiento a la AEMET y, después, por abordar así, con esos modos, a su portavoz. "En cualquier caso ojalá esa alerta cale más a partir de ahora y la gente se ponga a resguardo cuanto antes y que estemos todos más concienciados", ha rematado Nacho antes de despedirle.