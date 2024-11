Mónica López reaparece en TVE y da la clave inequívoca de todo lo sucedido con la DANA

Hace justo una semana que en El Televisero avanzábamos en exclusiva cuál era el trabajo actual de Mónica López en TVE tras quedar apartada de la pantalla después de la cancelación de 'Ahora o nunca'. La meteoróloga reaparecía el pasado jueves en '59 segundos' para aportar su experiencia en el análisis sobre la DANA.

Este sábado, Mónica López regresaba a La 1 y el Canal 24 horas dando la información meteorológica durante toda la mañana. Pero además, la presentadora ha aparecido en el especial de 'Extra Mañaneros' que La 1 ofrece este sábado y domingo en lugar de 'D Corazón'.

Y ha sido junto a Alberto Herrera donde Mónica López ha dado una auténtica lección magistral de por qué se formó la DANA y lo que se debe hacer ante estas situaciones. "Estos días escuchamos también las explicaciones de los meteorólogos con otra sensibilidad, Mónica López, bienvenida buenos días, y con otra perspectiva muy distinta. Conviene también recordar la formación de la DANA y en este caso por qué ha sido tan destructiva", le decía el presentador dándola paso.

"Esta DANA ha sido muy especial, no ha sido una DANA al uso, no es una bolsa de aire frío como las que vemos habitualmente, es una DANA especial. De hecho, en los últimos 60 años se está produciendo un incremento del número de DANAS, se han producido un 20% más de DANAS de lo que se producían antes y eso es por el cambio climático, por el calentamiento global del planeta", empezaba explicando la meteoróloga.

"Nos vais a escuchar mucho dar la barrila con esto, pero es que son las consecuencias del cambio climático y oiréis también a los que dicen, ¿pero el cambio climático no son sequías? No, el cambio climático son que los extremos se extremen. La sequía es un extremo, las DANAS son otro extremo", proseguía destacando Mónica López.

Mónica López explica el por qué se formó la DANA y si puede haber más

Tras ello, la jefa del área de meteorología de TVE, exponía todo lo que ha pasado estos días y por qué ha sido tan devastadora. "La península ibérica está colocada en una zona que es especialmente susceptible a que se produzcan este tipo de fenómenos. Estamos en una de las zonas más vulnerables de todo el planeta. En torno al polo tenemos el aire frío concentrado y lo que hay alrededor es como una especie de corriente que mantiene ese aire frío circunscrito a ese lugar. Pues esa corriente debido al calentamiento de la tierra se está debilitando, es como si llevas un cinturón y si lo llevas más flojo se te cae pues es igual, la corriente se ralentiza y eso provoca que ese descuelgue de bolsas de aire frío se pueda producir de forma más efectiva", explicaba.

"Esta DANA además ha tenido una peculiaridad que también la tuvo la que provocó la Pantanada de Tous, y es que ha entrado directamente por el Cantábrico. Normalmente las DANAS en la península ibérica antes de entrar y darnos las lluvias se mueven por el Atlántico y van perdiendo vigor, pero esta vez entró por el Cantábrico y eso hace que la DANA tenga mucha más vida. Además se suman más factores y es que tenemos la masa de aire cálido sobre el este del continente europeo que por la diferencia de temperaturas empieza a mandar viento del este, el este pasa por el Mediterráneo que está más cálido de lo normal y encima este año el Atlántico está especialmente cálido y por eso se produce una inyección de aire húmedo que alimenta aún más la DANA", seguía relatando Mónica López.

"Además se produce una borrasca en superficie que tiene como una capacidad de succionar aire del suelo y hace que las nubes que se forman estén en mucho desarrollo. Esta vez se han producido tormentas organizadas. La precipitación que comenzó a caer por la mañana descargaba en toda la zona del interior de Xativa, L'alduvia que fue la que desbordó el río Magre. Pero luego por la tarde se produjo otra zona de inestabilidad y otra línea de tormentas que es la que provoca que se desborde la rambla del Poyo. Y luego hay otro factor que es la orografía y es que la Comunidad Valenciana tiene zonas muy llanas y elevadas y las cabeceras de los ríos fueron las que recogieron todo ese agua y eso es lo que tenemos que revisar y lo que teníamos que haber visto y avisado a la gente que tenían que evacuar, no salir a la calle ni subirse al coche", añadía.

"Nos tiene que servir para cambiar los protocolos"

Finalmente, Mónica López lanzaba una última reflexión sobre lo que tenemos que aprender de lo sucedido. "¿Tenemos que estar preparados para DANAS tan violentas para los próximos meses y años? ¿Esto va a volver a repetirse?", le preguntaba Alberto Herrera. "A ver esta situación ha sido extraordinaria, se han batido récords de precipitación horaria, cayeron 180 litros en una hora, para los meteorólogos la lluvia torrencial son 60 litros pues en una hora cayó tres veces lo que se considera una lluvia torrencial", respondía de primeras.

"Esta DANA es extraordinaria. Pero a mí hay una cosa que me enerva mucho la sangre, y es que en nuestro país todos los años varias veces tenemos inundaciones que se llevan por delante alguna vida. Estamos hablando de centenares de vidas que se están perdiendo en la provincia de Valencia, Albacete, Cuenca pero todos los años perdemos vidas y una vida ya es demasiado, con lo cual esto nos tiene que servir para cambiar los protocolos. La Pantanada de Tous supuso un cambio en España y esto tiene que provocarlos", sentenciaba.