Mina el Hammani da una inapelable réplica a la polémica de Paz Vega en 'La Revuelta'

Mina El Hammani aterrizó este miércoles en 'La Revuelta' después de más de cinco años sin coincidir con el humorista. La actriz visitó el espacio de David Broncano para promocionar 'Raqar', la nueva película que protagoniza junto a Álvaro Morte. Y cuando llegó la hora de responder a las preguntas clásicas, la invitada no dudó en dejar clara su sentencia sobre la última incorporación.

La antigua protagonista de 'Élite' irrumpió en el plató de Broncano con unas lentejas como regalo y nada más sentarse, fue precisamente una de sus antiguas compañeras de la ficción de Netflix quién provocó los primeros titulares de la noche. "Danna Paola vino el año pasado y contó que había hecho una canción dedicada a una compañera de la que estaba enamorada y creo que podrías ser tú", aseguró el comunicador.

Mina el Hamanni destapa el amor secreto de Danna Paola: "Es una cantante de 'Operación Triunfo'"

"Si yo lo sé", comenzó explicando Mina el Hammani mientras el presentador de 'La Revuelta' subrayaba que Ester Expósito ya había aclarado en su última visita que no se trataba de ella. "Yo no soy, pero yo sé quién es la chica y no es de 'Élite'", desveló entonces mientras en plató bromeaban con rostros como María Escario o Isabel Díaz Ayuso.

✅ Creo que ha quedado ya claro entonces a quién le dedicó Danna la canción #LaRevuelta pic.twitter.com/tNLWw2rSFC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 27, 2024

Entonces, el humorista no dudó en intentar tirar de la cuerda para sonsacar a su invitada la indentidad del especulado interés amoroso de la mexicana. "No es actriz", explicó entonces la invitada. Entonces, a fuerza de preguntar, el de Jaén consiguió descifrar que se trataba de una concursante de 'Operación Triunfo'. "No es Aitana, pero sí es de ahí", aseguró la actriz.

"Si no lo dice ella no lo voy a decir yo, pero da muchas pistas", advirtió Mina el Hammani sobre el popular tema de Danna Paola sobre ese misterioso amor. "Madre mía, la estoy liando", lamentó la invitada mientras desde 'La Revuelta' comprobaban la lista de concursantes de 'Operación Triunfo' en Wikipedia.

Sobre la nueva pregunta clásica: "Me pareció muy interesante"

Y más tarde, cuando llegó la hora de las preguntas clásicas, la protagonista de 'Raqar' no tuvo en problema en posicionarse sobre la polémica detrás de la pregunta del racismo o el machismo. Tras desvelar la puntuación de 1.5 en relaciones sexuales y no especificar la cantidad exacta de dinero en el banco, la actriz no se cortó. "Por supuesto, tienes que preguntarlo", sentenció sobre la nueva pregunta.

"Sinceramente, cuando vi las nuevas preguntas me pareció muy interesante porque también hay un análisis que tenemos que hacernos nosotros constantemente. Yo creo que lo tienes que hacer porque se tiene que generar ese debate, por mi que se siga haciendo", explicó Mina el Hammani en referencia a la polémica de Paz Vega con el humorista durante su visita al espacio de La 1 por dicha cuestión.