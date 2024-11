Leticia Sabater se planta ante Sonsoles Ónega y este es el motivo: "Yo no he venido a esto"

Leticia Sabater se ha revuelto con Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' por los derroteros por los que ha llevado su entrevista en el plató. La artista iba a presentar su nuevo villancico, ya un clásico de las fechas próximas a la Navidad, titulado Langostino Rufino.

Sin embargo, la presentadora de Antena 3 le ha sacado un tema espinoso que no ha agradado en absoluto a la actriz. "Yo quería que habláramos, solo un poquito, de amores", le ha propuesto inicialmente Sonsoles. "¿Y de mi villancico no vas a hablar?", le ha reprochado Leticia, sacando pecho del éxito que ha obtenido pocos días después de su lanzamiento.

Aunque el instante de mayor tensión ha llegado después cuando se ha puesto sobre la mesa el caso Bobby. "¿Me dejas que recordemos un tema que hemos tratado en el programa, la desaparición de Bobby, que fue en un momento dado el amor de tu vida? Vamos a recordarlo y me dices hasta donde puedas", le ha conminado Ónega.

De esta forma, Sonsoles Ónega le estaba resucitando uno de los momentos más duros de su vida. Y es que, para quien no lo recuerde, Bobby fue un conocido prestamista con el que Leticia Sabater empezó una relación en el año 2003. Durante cinco años vivieron una historia de cuento, pero en 2008 el noviazgo se rompió y, seis meses después, se produjo sus desaparición. La búsqueda de Bobby, achacada a la existencia de enemigos que le habían amenazado de muerte, ha sido siempre infructuosa porque, 15 años después, no se sabe nada de su paradero.

Leticia Sabater: "Que quede claro que yo no vengo a hablar de esto, no estoy preparada"

Por eso, Sabater se ha disgustado. Ni por asomo sospechaba que se iba a acabar hablando de un asunto tan delicado y duro de su vida en esa entrevista. "Yo soy una persona alegre y divertida, pero mira, Sonsoles, vamos a ver, este es un tema que... Tú sabes que la entrevista la habíamos cerrado dos semanas antes y esto ha surgido ahora, y que quede claro que yo no vengo a hablar de esto. Que quede clarísimo. Venía a hablar de mi, de mi villancico y de mi infancia, no de esto", le ha confrontado Leticia a Sonsoles, plantándose de raíz.

"Esto ha sido uno de los dos momentos más dolorosos de mi vida y no es que sea una desaparición de un novio, sino de casi un hermano para mi. A mi me costó mucho, no te imaginas el dolor que pasé. Y yo no estoy preparada, Sonsoles, no estoy preparada para hablar de este tema, me ha costado mucho cerrar esa herida", le ha frenado en seco, lamentando que se hubiera expuesto este tema.

Aun así, Sonsoles Ónega he hecho caso omiso a su incomodidad y ha seguido con ello, preguntándole si alberga esperanzas por encontrarle alguna vez. "He tardado 10 años en recuperarme, tendría para contar horas, pero no estoy preparada", le ha insistido Leticia Sabater, cortándose la entrevista y cambiando completamente de tercio.