El giro de guion de Sonsoles Ónega al referirse así a Broncano en plena pugna con Pablo Motos

'Y ahora Sonsoles' se hacía eco este miércoles de la portada de la revista Diez Minutos en la que Terelu Campos asegura que lleva nueve años sin mantener relaciones sexuales. Y ello llevaba a que Miguel Lago y Antonio Naranjo quisieran saber sobre la vida sexual de Ana Obregón. Una pregunta que provocaba que Sonsoles Ónega se acordara de David Broncano.

Así, cuando el programa estaba terminando su tertulia de actualidad recogía la entrega de la medalla de oro a las Bellas Artes a título póstumo a María Teresa Campos y enlazaba con la portada de Terelu. "¿Os parece mucho o poco ese plazo de tiempo?", preguntaba entonces Antonio Naranjo en alusión al tiempo que llevaba la colaboradora de 'De Viernes' sin sexo.

Pero lejos de quedarse ahí, Miguel Lago se venía arriba y soltaba otra pregunta a sus compañeras. "Y la siguiente pregunta es cuánto lleváis vosotras sin sexo", aseveraba el humorista provocando que Sonsoles Ónega le diera un corte al decir que este no era el programa de David Broncano.

"A ver Ana Obregón", reaccionaba Sonsoles Ónega echándole el muerto a su compañera. "Uy yo ni me acuerdo", aseguraba Ana Obregón. "A ver que estas preguntas solo las hace Broncano", sentenciaba entonces la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'.

La propuesta de Miguel Lago a David Broncano en 'YAS'

A lo que Antonio Naranjo le recordaba a la presentadora que el tema lo había sacado ella. Y finalmente, la presentadora reconocía que se ha echado novio hace poco y hace el amor siempre que el trabajo se lo permite. Mientras que Ana Obregón respondía que "no creo que me vuelva a apetecer nunca, el afecto, sí" tras decir que estaba ella "ahí, ahí".

"Cuando pasas épocas muy difíciles en tu vida, como ella lo ha pasado con el cáncer, se te quitan las ganas porque estás con dolor y pasándolo mal. A mí me pasó con mi hijo, si no tenía ganas de vivir, mucho menos de esto. Llega un momento en que lo que queremos es tranquilidad, estabilidad, compañía, buscamos otras cosas en un hombre", proseguía comentando Obregón al respecto.

Después de que fueran las mujeres de la mesa, Ana Obregón le lanzaba el guante a sus compañeros. Y era cuando Miguel Lago no dudaba en volver a mencionar a David Broncano. "Yo lo hago todos los días. Estoy deseando ir a Broncano y que me lo pregunte, para quedar como Dios delante de toda España. Lo hago todos los días antes de venir aquí, además, soy un español de siesta, me gusta a mí", admitía el humorista.