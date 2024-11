Juan del Val pierde la boca por lo que se ha hecho con RTVE y se llega a pronunciar en estos términos

Este jueves, 31 de octubre, la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' giró en torno al devastador paso de la DANA, que dejó terribles consecuencias, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Pablo Motos y sus colaboradores, Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, se mostraron consternados.

Tras mostrar su pesar por lo ocurrido, los cuatro no dudaron en criticar con dureza a los políticos por su ineficacia para solucionar esta crisis. Cristina Pardo fue la primera en tomar la palabra para denunciar el hecho de que, dos días después del paso de la DANA, haya gente por las calles buscando agua y comida: "En situaciones así de devastadoras hay que preservar la dignidad de la gente".

Por su parte Juan del Val fue mucho más allá, y aseguró que "tenemos que ser mucho más exigentes con los políticos". "España es un país extraordinario, pero no es para sentirse orgulloso de la gente que está gestionando todo esto. Me parece increíble que para solicitar una ayuda haya un problema burocrático. ¿Pero qué coño es esto? Hay que agilizar las cosas cuando son tan enormemente urgentes", reclamó el escritor.

Unas palabras que recibieron el apoyo de Pablo Motos, quien criticó "la falta de eficacia" de los políticos. "Cuando hay un problema de verdad, no están. Están pensando en su culo y en lo que dirán al día siguiente de ellos. Nosotros somos la gente, nos merecemos un respeto. No entiendo como pretenden mandar cuando no dan la talla", aseguró el presentador del programa de Antena 3.

Juan del Val tacha de "miserable" a Gobierno

Acto seguido, Pablo Motos puso sobre la mesa "otro tema que demuestra la bajeza" del Gobierno. "En un día de luto como ayer, el Gobierno y sus socios suspenden el pleno, menos un punto, porque tenían que votar la reforma de RTVE para hacerse con el control total de la televisión pública", criticó el comunicador valenciano. De esta forma hacía referencia al real decreto que convalidó el Congreso de los Diputados para renovar el Consejo de Radio Televisión Española.

Cristina Pardo, tras poner en contexto a la audiencia de lo sucedido, también se mostró muy dura con la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "PP, Vox y Compromís se ausentaron del Congreso, pero el PSOE y sus socios siguieron adelante con el debate, dando una muestra de 'glotonería institucional' que no puedo entender. Esto se podría haber hecho en cualquier otro momento. A esa hora ya se conocía que había decenas de víctimas mortales por lo que había ocurrido en Valencia", criticó la presentadora de 'Más Vale Tarde'.

Juan del Val fue, sin duda, el más demoledor con el Gobierno: "Esto es una inmoralidad. Interrumpen todo para poner a los suyos donde quieren ponerles, en RTVE. Saben que esto se va a sacar, pero es que les da igual. Me parecen tan enormemente miserables que me da vergüenza que hayamos votado a mucha de esa gente. Me parecen vomitivos. Es que les da igual lo que le pasa a la gente", sentenció el marido de Nuria Roca.