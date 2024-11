Indignación por lo que se le oyó a un reportero de Sonsoles a una víctima de la DANA: "Repugnante"

Desde el pasado miércoles todas las cadenas se están volcando con la información sobre la tragedia de la DANA que ha dejado ya casi 160 muertos confirmados y un sinfín de desaparecidos. Uno de los programas que tuvo una edición especial el miércoles fue 'Y ahora Sonsoles', que este jueves volvió a dedicar todo el programa a conectar con sus reporteros para dar voz a las víctimas y relatar la situación que se vive en algunas poblaciones como Paiporta o Utiel más de 48 horas después.

Así, Sonsoles Ónega conectaba con Pablo Muñiz, uno de los reporteros del programa, para hablar con Luis, el sobrino de la mujer fallecida en Letur (Albacete). "El testimonio es tremendo Pablo por cómo encontró el cuerpo y cómo estaba el cuerpo", le daba paso la presentadora.

"La verdad que sí Sonsoles y es que la riada y la fuerza del agua se la llevó a dos kilómetros hacia el sur del pueblo. Allí encontraron el cadáver, cuya identificación me estabas contando antes Luis, me decías que fue muy rápida. ¿Cómo estaba Dolores, en qué estado?", le preguntaba el reportero de 'Y ahora Sonsoles' al sobrino de la víctima.

"Bueno la forense no nos quiso decir nada feo, digamos en ese sentido, pero por lo que me han contado luego, muy mal", relataba Luis. "¿Sin brazos, sin piernas?", se atrevía a preguntarle sin ningún pudor el reportero de Sonsoles Ónega. "No, hombre llevaba, no que estaba deforme pues lógico con muchos golpes en el camino", le contestaba Luis con total educación.

Tras ello, Luis explicaba que la habían podido identificar fácilmente porque era la mayor de todas las que había fallecido. "¿Qué mensaje de esperanza, cómo estáis en este momento que el pueblo está roto y abierto en canal?", le cuestionaba Pablo Muñiz. "Es una cosa muy fuerte, oyes a la gente qué como puede ayudar, te pregunta por cómo está quien, llama la fundación tal, todo se agradece", añadía Luis.

Lluvia de críticas al reportero de 'Y ahora Sonsoles'

Y como cabía esperar este controvertido momento y la pregunta del reportero de 'Y ahora Sonsoles' causaron gran indignación entre la audiencia. Así, fueron muchos los que no dudaron en tachar de "vergonzoso" y "repugnante" lo que hizo el periodista preguntando al familiar de la mujer fallecida si encontraron su cuerpo sin piernas o sin brazos.

"El periodista y la empatía, una asignatura pendiente" o "Es repugnante, no tenéis vergüenza" son algunos de los comentarios y críticas que se pudieron ver en "X" hacia el reportero del programa de Antena 3, que casualmente fue el protagonista de aquella rajada de Ana Rosa Quintana en 'TardeAR' porque un reportero de Sonsoles se había colado en su plano.

Tremendas las preguntas que acaba de hacer un reportero de Ahora Sonsoles a un familiar de una fallecida.



El periodista y la empatía, una asignatura pendiente. — Lidia Ramírez (@LidiaRamirezRol) October 31, 2024

El reportero de Antena 3 de Sonsoles está haciendo unas preguntas terribles. Que barbaridad. #DANA — 💔🦋 (@Yerayonne) October 31, 2024

El periodismo rancio como siempre no defrauda:



"¿Como se han encontrado a tu familiar... sin brazos y sin piernas?" https://t.co/xEiLhVdQXl — Jorge Chueca (@Tarantiniano) November 1, 2024

¿En serio no se le ocurre otra cosa para preguntarle? Acaba de perder a un familiar y al reportero lo único que le importa es saber si lo encontraron sin piernas y sin brazos. Es repugnante 🤮 No tenéis vergüenza @YAhoraSonsoles https://t.co/pA5a0Itpc7 — Laura Conde (DPX MedeaLaura) ✊💜 (@Laura_Conde_) November 1, 2024

Asqueroso y repugnante el reportero de Sonsoles preguntando al señor si el cadaver llegó sin brazos o sin piernas. Sonsoles carroñera asquerosa y sus reporteros. Apagón para siempre a esta “señora” y sus programas — Piscis (@Piscis14940546) October 31, 2024

¿Le acaba de preguntar un reportero del programa de Sonsoles al familiar de una fallecida cómo estaba el cadáver cuando la encontraron?



Pues nada, ya se ha pasado de la información al morbo y la carroña. — Adrián ergaster (@100Adris) October 31, 2024

¡No tenéis vergüenza! ¡Dejad en paz a las familias y respetad este momento de shock y duelo! Y el reportero de ahora, ¿A qué juega? ¿Qué se piensa que está en Aquí Hay Tomate? Dais pena #yas31oct — Jose (@J_Lara87) October 31, 2024

Que falta de respeto, de profesionalidad, de tacto y de todo... El sobrino de una mujer desaparecida le cuenta al reportero que encontraron el cuerpo y estaba en muy mal estado, y al reportero no se le ocurre otra cosa que preguntar : Sin brazos? Sin piernas? #yas31oct pic.twitter.com/ZDu3DXkYFq — PATRICIA (@patrizeen) October 31, 2024

Acabo de escuchar a un reportero preguntándole a un señor que en qué estado estaba su tía que han encontrado fallecida y al contestarle el pobre hombre que la forense no se lo había querido decir va y la suelta "¿Pero sin brazos y sin piernas, no?"



¿LA MALDITA HUMANIDAD DÓNDE?! — Kai 🌿 (@ChimmyKai) October 31, 2024

#yas31Oct al reportero solo le ha faltado preguntar, aparte del desmembramiento, qué más tenía de casquería...#telebasura #sensacionalismo #laempatiapatutia — Cangrejo Pinzón (@cangrejopinzon) October 31, 2024

Sois unos pvtos buitres sensacionalistas y morbosos.

Ayer tu reportero preguntando al familiar de una víctima si el cadáver estaba así o asá.

Sois unos miserables, Sonsoles la primera. — ISOLDA 🍉 (@anadelliafonte) November 1, 2024

#YAS31Oct el reportero que tenéis en Letur no tiene vergüenza, preguntándole a un pobre hombre que acaba de perder a su tía que como estaba el cuerpo, que si estaba sin brazos y sin piernas — Sentimiento RCF (@SentimientoRCF) October 31, 2024

Pero y este personaje de reportero que hay en Letur??? Como se le ocurre decir : como estaba tu tía? Sin brazos, sin piernas?? #yas31oct — mar murcia (@MarMurcia84) October 31, 2024

Tú has visto el video ese donde el periodista le pregunta al que entrevista si su fallecido estaba sin brazos y piernas? Creo que fue en el programa ese de Sonsoles de antena 3

Muchas tv's tienen muy poca empatía y vergüenza. Dan mucho asco — Gisso (@Gisso_Vlc) November 1, 2024

En este país le dan un micro a cualquiera? https://t.co/NQrPz5MiKg — Caro ۞ (@CaroSurSur) October 31, 2024

La degeneración de cierto sector del periodismo en España ya sobrepasa cualquier limite imaginable... Sin palabras. https://t.co/JZEWnHzOY5 — CANES (@_CANES_) October 31, 2024