Joaquín Prat no se reprime este palo a sus directivos con una interpretación clara en Telecinco

Joaquín Prat ha aprovechado que en 'Vamos a ver' se ha hablado unos minutos de Rosario Flores y de su dilatada trayectoria musical para lanzar un recado velado pero muy claro hacia la dirección de su programa matinal en Telecinco.

La cantante cumple más de 33 años en la música y lo va a celebrar con un álbum en el que rememora todo su camino como artista. Antes, ha protagonizado un impresionante posado a sus 61 años para la revista Harper's Bazzar, donde ha concedido además una entrevista sobre su prolija carrera.

Y esas fotos y algunas de las declaraciones han sido recogidas en el magacín matinal. Algo que ha alabado Joaquín Prat con una doble intención más que meridiana: "Me encanta que hablemos de personajes que son la cultura del esfuerzo y del trabajo". "Con carrera, exacto", ha añadido en la misma dirección Isabel Rábago.

Joaquín Prat: "Me encanta que podamos hablar de gente como Rosario Flores porque... vaya tela"

"Con un trabajo sostenido a lo largo de muchísimos años, merecedores de un premio de Bellas Artes que va a ser el que va a recibir María Teresa Campos a título póstumo, o a la medalla al trabajo", ha proseguido Joaquín. Y no se ha quedado ahí, pues, mirando a dirección, ha rematado: "Me encanta, gracias, me encanta que podamos hablar de gente como Rosario Flores porque... vaya tela".

De esta forma, con esas palabras finales, que esconden un recado inapelable, Joaquín Prat lamenta que el club social de 'Vamos a ver' se esté basando en hablar de temas escabrosos y desagradables y de personajes sin oficio ni beneficio como los Pantoja o los Bollo, que han copado la escaleta de la crónica social del programa durante muchos días consecutivos.