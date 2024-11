Fernando Díaz de la Guardia habla alto y claro sobre su adiós forzoso de Mediaset: "Yo tenía proyectos"

Casi un año después de sufrir una parálisis facial, Fernando Díaz de la Guardia se encuentra en camino de la plena recuperación. Tras ver su etapa en 'Cuatro al día' frustrada por su revés de salud, el presentador encontró refugio en Canal Sur. Así, el andaluz ha querido pronunciarse en una reciente entrevista sobre cómo ha sido su regreso a la televisión autonómica. Desvelando también los proyectos que dejó abandonados tras su marcha de Mediaset.

"¿Lo que sucede, conviene? A mí no me conviene lo que me ha ocurrido, pero me adapto. Lo que sí he intentado es extraer enseñanzas que me ayuden a vivir", comenzó asegurando el de Granada en una reciente entrevista para El Confi TV. Y es que, tras dar el inesperado salto a la parrilla de Cuatro y formar parte de Mediaset, tuvo que renunciar a todo para centrarse en su salud.

Fernando Díaz de la Guardia sobre su marcha de Mediaset: "Yo tenía proyectos"

"Yo tenía una plaza, aunque estaba en excedencia trabajando en Mediaset, en Canal Sur. Ahora me siento capaz para editar el magacín dominical que dirige y presenta Inmaculada Casal, que estrenamos el pasado domingo, 10 de noviembre, 'Andalucía de tarde', donde estoy como editor", comienza explicando Fernando Díaz de la Guardia en su entrevista con el citado medio. Y es que, dado que aún se encuentra en un estado delicado de su recuperación, ponerse de nuevo ante las cámaras no es una opción.

"Aún no parpadeo, por lo que me muevo constantemente con unas gafas de sol para protegerme de la luz, en particular de la eléctrica", explica el andaluz. "Para trabajar detrás de cámaras me parecía que tenía más sentido volver donde está mi familia y mi plaza natural", asegura el periodista, que también se ha sincerado sobre las oportunidades que dejó ir en el grupo de Fuencarral con su salida.

"Con respecto a Mediaset, yo tenía proyectos. La verdad que la dirección de la cadena conmigo se ha portado muy bien. Pero claro, yo no me encuentro ahora mismo para estar en un plató", lamenta Fernado Díaz de la Guardia", que recuerda también a El Confi TV cómo se fraguó su salto a 'Cuatro al día'. "La verdad que fue una sorpresa. Porque normalmente los grandes saltos en televisión, salvo que tengan tu nombre a escala nacional muy afianzado, suelen producirse a una edad más temprana", confiesa el comunicador.

"Se portaron muy bien conmigo desde el minuto cero"

"Me llegó en un momento que me sorprendió, pero al mismo tiempo muy cuajado, muy maduro, y esto me ha ayudado mucho en Mediaset donde, la verdad, guardo muy buen recuerdo del equipo, porque se portaron muy bien conmigo desde el minuto cero y fue una experiencia estupenda", sentencia sobre su paso por 'Cuatro al día' junto a Verónica Dulanto.

Y no ha evitado pronunciarse sobre el momento en el que todo cambió a principios de año. "Desgraciadamente, la salud se cruzó y todo se precipitó y, como antes te contaba, pues al final mi familia está en Sevilla, yo por desgracia no estoy para presentar en un plató. Entonces, ejercí mi derecho a la reincorporación a la que ha sido mi casa profesional la mayor parte de mi carrera", explica sobre su reincorporación a Canal Sur.

"Sabía de alguna forma que más tarde o más temprano volvería a Canal Sur. En estas dos etapas en las que he estado en Madrid, en ambas me fui con una excedencia a Televisión Española para trabajar en Prado del Rey con María Casado en 'La mañana de La 1' y después en Mediaset, porque me tira el sur, me gusta mucho Andalucía y en Sevilla ha nacido uno de mis hijos y los dos estudian aquí", asegura Fernando Díaz de la Guardia.

Sobre Canal Sur: "siempre ha estado abierta esa puerta para volver, me parece lo natural"

Y es que, el de Granada tenía claro que en cualquier momento podía volver a casa. "Siempre ha estado abierta esa puerta para volver, por lo que me parece casi hasta lo natural. Aquí me encuentro como en casa y ahora mismo lo que necesitaba era estabilidad por mi situación de salud, especialmente", termina señalando el presentador, que poco a poco se encuentra "mejor y mentalmente fuerte" aunque advierte que aún "arrastra alguna secuela".