Elisa Mouliaá se ve obligada a retractarse por su desafortunado comentario en 'TardeAR'

Desde hace unas semanas la actriz Elisa Mouliaá está en boca de todos. En concreto desde que denunciara públicamente haber sufrido, presuntamente, violencia sexual por parte de Íñigo Errejón. Después de que salieran a la luz distintas acusaciones por parte de diferentes mujeres, el portavoz de Sumar en el Congreso presentó su dimisión y abandonó la política.

Desde entonces, Errejón está alejado del foco mediático y nada se sabe de su paradero. Por el contrario, Elisa Mouliaá ha aparecido en algunos programas de televisión para dar su versión de los hechos. En el escrito de la denuncia, la intérprete asegura haberse sentido invadida por el expolítico, que, presuntamente, le realizó tocamientos y la besó sin su consentimiento.

Durante su intervención en 'TardeAR', hace unos días, la actriz compartía con Ana Rosa Quintana su teoría de por qué cree que otras mujeres que habrían pasado por lo mismo que ella no se atreven a dar el paso y denunciar a Errejón. "Dar el paso es muy difícil porque hay un peso económico que la mayoría no puede sostener. Un abogado de oficio, contra un personaje como el que nos encontramos, probablemente no sirva", explicó.

El comentario de Elisa Mouliaá por el que ha tenido que pedir perdón

Elisa Mouliaa en 'TardeAR'.

Tras estas declaraciones, el Sindicato de Abogados Venia, emitió un comunicado en redes sociales para ponerle los puntos sobre las íes a Elisa Mouliaá. En su escrito, el citado sindicato defiende que "los profesionales de turno de oficio apoyan a las víctimas de violencia de género con profesionalidad y dedicación". Y dejan claro que "no se corresponde ni con los honorarios que deberían cobrar ni con el reconocimiento que deberían tener".

Asimismo, el sindicato denunciaba que "este tipo de manifestaciones hacen un gran daño a nuestra profesión", motivo por el cual convocaron una huelga. Elisa Mouliaá no ha tardado en reaccionar a este comunicado. A través de sus redes sociales, la actriz se ha visto obligada a disculparse.

"Os pido disculpas. Aún hay mucha ignorancia sobre este tema en todo el mundo. Eso es lo que dije que yo tenía entendido, tampoco nadie en el plató lo comentó. Yo no soy la experta", escribía Elisa Mouliaá en su perfil de X, lanzando una pullita al resto de colaboradores de 'TardeAR'.

1. Los profesionales del turno de oficio apoyan a las victimas de violencia de género con profesionalidad y dedicación

2. Esa profesionalidad no se corresponde ni con los honorarios que deberian cobrar ni con el reconocimiento que deberian tener. — Sindicato De Abogados Venia (@SindicatoAboga2) November 21, 2024