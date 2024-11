El importante llamamiento de Javier Ruiz sobre las ayudas de la DANA en 'Todo es mentira'

Javier Ruiz, el jefe de economía de la Cadena SER, ha regresado este jueves al programa en el que fue colaborador habitual y presentador sustituto, 'Todo es mentira', para aclarar junto a Risto Mejide todas las dudas que pueden tener los afectados por la DANA a la hora de solicitar las ayudas del Gobierno y de los seguros.

"Hay 10.600 millones comprometidos en ayudas públicas y ahora lo importante es saber cómo acceder a ellas", recalcaba Risto Mejide haciendo referencia al plan que ha anunciado el Gobierno para ayudar a todos los afectados por esta tragedia climática. Y para saber cómo poder solicitarlas, el presentador conectaba en directo con Javier Ruiz.

"Hay tal avalancha de cosas y de procedimientos que si quieres vamos haciendo disección de cada uno de ellos porque la verdad es que hay todo tipo de ayudas", empezaba explicando el periodista y experto en economía. "Para los particulares hay una vía primera que es ir a tu aseguradora, esto es lo que el Real Decreto recoge, primero tu aseguradora y después el Consorcio de seguros se hace cargo y se han fijado las cuantías. Las cuantías para particulares dicen que si tu tienes un fallecimiento o una incapacidad 72.000 euros, que es literalmente el cuádruple de lo que fijaba la ley hasta ahora", proseguía contando.

"Si tú tienes que reparar tu vivienda entre 20.000 y 60.000 euros, 10.000 si se te han dañado los electrodomésticos. Esto hay que presentarlo primero ante el Consorcio de seguros y luego hay que presentarlo ante la sede electrónica del Ministerio del Interior", añadía al respecto Javier Ruiz. "Ahí hay un primer problema Javier porque quien haya hecho trámites con la administración te lías, yo me lío siendo usuario avanzado imagínate el resto", le replicaba Risto.

A lo que Javier Ruiz le daba la razón asegurando que "es necesario porque hay que evitar el fraude pero es verdad que los trámites son complicados". "Los plazos son desde hoy mismo hasta dentro de dos meses", recalcaba Javier Ruiz. "Importante todo esto para el que ha sufrido daños está exento de tributación, luego no va a venir Hacienda a cobrarte impuestos por esto, quien nos esté viendo que lea el Real Decreto", añadía el periodista.

Por su parte, Risto Mejide preguntaba si estas ayudas eran compatibles con las que uno recibiera de su seguro. "Totalmente, todas las ayudas son compatibles, tú puedes cobrar tu seguro y además ayuda pública, ayuda pública solo en vivienda. En vivienda como digo si te han destruido la casa del todo 60.000 euros, si hay daños en la estructura 40.000 y sino 20.000 euros y en la comunidad 36.000 euros", proseguía explicando Javier Ruiz aclarando que iba a haber dos peritajes.

Javier Ruiz aclara las ayudas a la vivienda y los coches dañados por la DANA

Tras ello, Javier Ruiz hacía referencia a lo rápido que está siendo todo el tema de las ayudas en este caso. "Se han presentado 116.000 reclamaciones en ocho días, el daño es tal que lo que se han hecho en ocho días son las mismas reclamaciones que recibió el Consorcio en todo el año pasado. Las más importantes para todo el mundo son las de las viviendas y los coches", aseguraba.

Con respecto a los coches, Javier Ruiz contaba que es el mismo tipo de formato que para la vivienda. Una primera reclamación a la aseguradora y después en el Consorcio de seguros y después en la web del Ministerio del Interior. "A los autónomos hay ayudas públicas, tienen hasta 5.000 euros de ayuda. Y las empresas en función del volumen de negocio tienen más o menos ayuda, si vendes menos de un millón de euros tienes 10.000 euros, más de un millón 20.000 euros, entre dos y seis millones 40.000 euros, entre seis y diez millones 80.000 euros y el máximo es si vendes más de diez millones ayudas hasta 150.000 euros. La pata de los autónomos y empresas ya no es a través del Ministerio, es a través de la Agencia Tributaria y tienen de plazo hasta el 31 de diciembre", detallaba el periodista.

Al escucharle, Risto Mejide se preguntaba si los autónomos tendrán que seguir pagando su cuota a Hacienda. "Técnicamente no, el Real Decreto ley lo que dice es que para evitar lo de yo no tengo ni ordenador, la Agencia Tributaria ha puesto una ventanilla DANA en todas sus sedes de Valencia y una sede electrónica especial y luego otra importante es que ha dado orden para que no te cobren los impuestos. Es cierto que habrá entidades que van a cobrar o que lo han cobrado ya, Hacienda lo que dice es que ha dado orden de que se lo devuelven durante tres o seis meses para evitar tensiones financieras. Pero desafortunadamente como decía el alcalde de Algemesí la ley dice una cosa y la práctica otra", sentenciaba Javier Ruiz.

Finalmente, antes de despedir su conexión, Javier Ruiz pedía hacer dos apuntes más con respecto a los alquileres e hipotecas. "Si usted estaba en alquiler y su casa está destrozada o dañada usted puede decirle al casero no te pago hasta que lo arregles, la ley te ampara ahora, el impago al casero durante los meses hasta que te reparen la vivienda es legal; o decirle a tu casero desisto del contrato y no te pueden penalizar y el dinero que te tengan que devolver te lo tienen que devolver en treinta días", proseguía explicando. "¿Y al casero le ayudan a arreglar la casa?", repreguntaba Risto. "A través del primer grupo", le contestaba el periodista.

"Y si tú tienes hipoteca te vas al banco y el banco te tiene que permitir no pagar durante tres meses la hipoteca y durante nueve meses más solo le pagas los intereses. Es decir no te la perdonan pero te la van a retrasar un año prácticamente", aclaraba. Y con respecto a los recibos del agua, luz, y gas, Javier Ruiz comentaba que igual se podía dirigir a las diferentes compañías y tienen obligación de no cobrarlo y si rompes el contrato no te pueden penalizar.

Por último, Javier Ruiz dejaba un último y claro mensaje sobre el asunto de las ayudas. "Es complejo, hay mucho lío como dices pero este es un momento en el que el despliegue legal está hecho, luego veremos como es el despliegue real, pero el legal está hecho y está bien explicado", concluía.