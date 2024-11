Risto Mejide se harta en Mediaset y desmiente este bulo extendido sobre él de la DANA

La proliferación de desinformación sobre todo lo referente a Valencia y los estragos de la DANA continúa a la orden del día en redes sociales. Risto Mejide ha sido una de las últimas víctimas de los bulos propagados durante estos días de incertidumbre. Y el presentador no dudó en paralizar 'Todo es mentira' este martes para estallar contra el montaje de vídeo que le retrata riéndose de las alertas de la AEMET.

Siete días después de la tragedia ocurrida en Valencia, 'Todo es mentira' dedicaba gran parte de su emisión de este martes a desmentir algunos de los principales bulos que han circulado sobre la catástrofe durante la última semana. Previamente, el programa había recordado en otra ocasión la alerta que recibieron en Madrid en septiembre de 2023 por una DANA que finalmente no llegó a causar daños en la capital.

Risto Mejide denuncia el montaje del que ha sido víctima: "Es miserable"

"Me pilló en un restaurante. Yo aquí hice mucha coña, pero fui el único que se levantó del restaurante. Había pedido y estaba por llegar el primer plato", explicó Risto Mejide hace unos días sobre el sonado episodio que levantó polémica el año pasado. "Creo que hice lo que había que hacer", subrayó el publicista. Y este martes, Verónica Fumanal quiso explicar el contexto de esta famosa alarma.

Risto Mejide y Verónica Fumanal en 'Todo es mentira'

Y según la colaboradora recordaba las reuniones previas que el gobierno de la Comunidad de Madrid celebró para anticiparse a las fuertes lluvias, el conductor de 'Todo es mentira' la paró en seco para dirigirse a la audiencia con una dura réplica. "Si no lo digo, reviento. Hay unos perfiles de Twitter, que normalmente están vinculados a ciertos partidos políticos que se dedican a hacer montajes de vídeos de este programa", señaló visiblemente alterado el comunicador.

"Hay un vídeo por ahí circulando de un miserable que ha dicho que yo me he reído de las alertas de la DANA", subrayó Risto Mejide, elevando la voz por momentos. "El miserable que lo ha montado, que es un desgraciado por haberlo hecho, haciéndome quedar como que yo me estoy riendo de las alertas, ha montado un vídeo con toda la mala intención", espetó el rostro de Cuatro.

"¡Estoy hasta las narices ya!"

El presentador advirtió entonces a la audiencia sobre el "cuidado" que hay que tener a la hora de consumir contenido en las redes sociales en estos tiempos de desinformación. "Cuando uno ve el fragmento completo, se ve que no era así", aseguró Mejide. Pero su firme condena ante el clip propagado por la red no terminó ahí.

"Luego hay gente que se cree este vídeo. Miserable él por hacer este vídeo e idiota el que se lo cree, porque se ve que está montado. Yo como ciudadano puedo decir lo que me dé la gana, pero, ¿qué hice? Me levanté del restaurante y me fui a mi casa. Lo importante son los hechos", insistió Risto Mejide.

Y el presentador terminó lanzando un contundente recado a los responsables detrás de los bulos. "Ya bastante crispado está el ambiente como para que haya miserables montando vídeos de ese tipo, ¡estoy hasta las narices ya!", sentenció el publicista. "Imaginaos si realmente esa DANA hubiera sido de la envergadura que se preveía", señaló finalmente el rostro de Mediaset para finalizar su queja.