Risto Mejide se suelta la lengua con estos 10 minutos apabullantes sobre la DANA en directo

Si este lunes, Antonio García Ferreras arrancaba 'Al rojo vivo' cargando duramente contra Carlos Mazón, horas después era Risto Mejide el que lanzaba un indignado discurso tanto contra el Presidente de la Generalitat como contra Pedro Sánchez en el inicio de 'Todo es mentira', en un encendido monólogo de arranque que se ha prolongado durante diez minutos.

Así, Risto Mejide ha hecho un monólogo durante diez minutos cargando duramente contra Carlos Mazón y Pedro Sánchez tras lo que pasó este domingo en su visita a Paiporta con los Reyes. "Saludos, bienvenidos a todos, las 15:31 de la tarde. Paiporta ha dicho basta, la gente ha dicho basta, cuando ha pasado casi una semana de la catástrofe más devastadora de la historia. Cuando todavía quedan zonas sin ayuda, sin agua, sin víveres, sin suministros y sin saber todavía cuántos muertos quedan por contar el pueblo ha decidido pasar a la acción", empezaba diciendo.

"Una vez respetados los tres días decretados de luto nacional y después de lo ocurrido este fin de semana, este programa que como sabéis nació con la clara vocación de fiscalizar a nuestros políticos con ciertas dosis de sátira o ironía no puede callarse más. Para empezar deciros que estamos con vosotros. Entre ponernos del lado del pueblo o de los políticos y gobernantes nosotros lo tenemos muy claro desde el primer día, estamos con la indignación, estamos con la impotencia, estamos con la gente que lo ha perdido todo, familiares, amigos, conocidos, vecinos, casas, negocios, todo", destacaba Risto Mejide.

"Y por vosotros, os prometemos que como siempre vamos a ser implacables con los unos y con los otros, por supuesto que habrá cuatro violentos que se unirán a la protesta, son los cuatro de siempre que buscan encender la mecha, pero que no deslegitiman ni un ápice de vuestra rabia. Ellos puede que prendiesen el fuego pero para vosotros la dinamita ya estaba ahí, no os dejéis etiquetar y mucho menos por los mismos que os abandonaron porque os abandonaron. El uno porque no pidió toda la ayuda necesaria, el otro porque decidió no enviársela igualmente", proseguía diciendo.

Risto Mejide clama contra Mazón y Pedro Sánchez: "Incompetencia y negligencia"

A partir de ahí, Risto Mejide no dudaba en señalar a Carlos Mazón. "Mazón, empecemos por Mazón y pongamos nombres propios no solo vio hasta siete alertas rojas de la AEMET durante cinco días consecutivos, protección civil valenciana no solo envió la alerta a la ciudadanía cuando esta ya estaba siendo arrasada, es que el Presidente de la Generalitat Valenciana compareció en público a las 13h del mismo día, 29 de octubre, para minimizar los efectos y trasladar un mensaje de normalidad a la población. Dijo textualmente 'se espera que en torno a las 18h disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Un tuit por cierto que horas más tarde fue eliminado y eso por no hablar de los 500 efectivos que en un principio solicitó como solución suficiente o los cinco grupos de respuesta inmediata que creó después de cinco días de tragedia. ¿Inmediata son cinco días en serio President, en serio? Esto va mucho más allá de una mala praxis, esto va de asumir tu responsabilidad", sentenciaba el presentador de Cuatro.

"Pero es que Pedro Sánchez también tiene que explicarnos una desgraciada frase que pasará a la historia de las infamias de nuestro país, 'si necesita más recursos que los pida'. El presidente nos toma por idiotas una vez más como si los ciudadanos no supiésemos leer. El artículo 4 de la ley orgánica 4/81 del 1 de junio en el que podemos leer perfectamente que 'el Gobierno en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el estado de Alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzcan catástrofes, calamidades como terremotos, inundaciones o incendios de gran magnitud", recalcaba Risto Mejide.

"Y por supuesto luego están los palmeros como el ministro Puente que nos dice que no es buena idea arrebatarle el poder a quien conoce el territorio como si los servicios de emergencia tuvieran que preguntarle a Mazón cómo se llega a Paiporta. Lo dicho nos toman por idiotas. Por todo ello, lo vivido este fin de semana solo admite a una interpretación condena rotunda a todos los hechos violentos y a la vez firme aplauso a la dignidad de las verdaderas víctimas que no son los reyes, que no son los políticos y que si son los ciudadanos que llevaban una semana esperando al Estado, los que llaman asesinos a nuestros burocrátas, los que pintaron la cara de barro a nuestros gobernantes. Ojo esto no es un discurso de anti política, es justo al revés, todo lo contrario, cuando más falta nos hace la política más se pone de manifiesto la incompetencia y la negligencia por parte de nuestros políticos", seguía diciendo con indignación.

Las tres preguntas clave de Risto en 'Todo es mentira'

Después, el presentador de 'Todo es mentira' no dudaba en lanzar tres preguntas muy contundentes. "La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿a qué viene hacerse una foto, quién tuvo la feliz idea?, es verdad que si no hubieran ido lo habríamos criticado igual. ¿Pero a quién se le ocurrió la idea de movilizar a cuarenta coches oficiales por la zona cero de la devastación? ¿De verdad necesitaban pisar el barro para darse cuenta y sensibilizarse de lo olvidados que estaban los vecinos de Paiporta? ¿La prioridad era el acceso de esos coches oficiales y paralizar durante unas horas valiosísima la acción de la UME y los servicios de emergencia? La segunda pregunta que nos vamos a hacer es cómo apuntaba algún medio extranjero cuántas muertes, de las que todavía estamos contando, han sido evitables? Porque seguro que algunas serían inevitables por la magnitud de los hechos, ¿pero qué hay de la muertes que podríamos haber evitado con una correcta prevención y una competente gestión de la tgragedia? ¿Cuántas muertos les apuntamos a su cuenta señor Mazón? ¿Cuántos al señor Sánchez mientras ustedes jugaban al cálculo político?", cuestionaba.

"Y la tercera pregunta que quizás sea la más urgente es hasta donde puede llegar la miseria humana durante estos días hemos podido ver lo mejor y lo peor de la sociedad. Estamos viendo robos, escaqueos y gasa partidos políticos que se han subido a la ola con la misera intención de rascar intención de voto. Hemos visto tuits deleznables y. Aunque ambién hemos visto la mejor cara de la solidaridad, la de los voluntarios, asociaciones y por supuesto la de nuestros servicios de emergencia, la UME, policías, bomberos y guardia civiles, por todos ellos y por los más de medio millón de afectados, 69 municipios que son compatriotas va este programa, por vosotros y para vosotros hoy más que nunca arrancamos 'Todo es mentira'", terminaba diciendo Risto Mejide.