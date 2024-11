'El Diario de Jorge' da una mala noticia con el resultado de un test de paternidad en directo

Después de que hace casi dos meses, 'El diario de Jorge' consiguiera aumentar sus datos de audiencia con las pruebas de ADN de varios hermanos que acudían al programa para terminar de completar las piezas de su pasado, este jueves el programa de Jorge Javier Vázquez volvía a realizar un test de paternidad.

Hace unos días, Nerea acudía a 'El diario de Jorge' para explicar cómo su madre había mantenido una relación solapada con su padre y con su tío. De ese modo, la mujer desconfiaba de si en realidad su padre era su tío y no al revés.

Tras la muerte del que supuestamente era su padre, Nerea visitaba el programa de Jorge Javier Vázquez para que su tío Alfonso y actual pareja de su madre se sometiera a las pruebas de paternidad y quitarse así la espinita que tenía clavada.

Después de que Alfonso y Nerea se sometieran a las pruebas de ADN, este jueves ambos volvían a 'El diario de Jorge' para conocer el resultado. "35 años con la misma duda, quién es su padre biológico. Luis, la pareja de su madre, quien le reconoció legalmente y que ha fallecido hace unos años, o Alfonso, su tío, con quien su madre ha mantenido una relación desde que esta tiene cinco años", explicaban en 'El diario de Jorge'.

Malas noticias para Nerea y Alfonso en 'El diario de Jorge'

Antes de saber el resultado, Jorge Javier Vázquez ya dejaba claro que se trataba del caso "más complicado" hasta la fecha. "Las pruebas podrían no ser concluyentes debido a la consanguineidad de los candidatos. Que Luis y tú seáis hermanos, complica el caso. Estamos ante el caso más complicado, más difícil, que hemos abordado en el programa, pero hoy se disipará toda duda", advertía el presentador.

Alfonso no dudaba en decir que pese a que hasta ahora era oficialmente el tío de Nerea, él tenía claro que en realidad podría ser su padre porque su mujer le había dicho que llevaba tiempo sin mantener relaciones sexuales con su hermano. Mientras Nerea no dudaba en reconocer que pasara lo que pasara nada cambiará entre ellos. "No va a cambiar nada entre nosotros, pero va a ser una tranquilidad para ambos", recalcaba la invitada de 'El diario de Jorge'.

Y es que Nerea creció tanto con su padre como con su tío, por lo que para ella ambos eran sus padres y era todo un tema legal. "Pese a que mi padre es Luis, Alfonso ha sido mi padre durante mucho tiempo, por eso quiero saber si también lo es biológicamente", aclaraba antes de que se descubriera toda la verdad.

Era al final de la entrega de 'El diario de Jorge' de este jueves cuando Jorge Javier Vázquez leía el resultado del test de paternidad. "Obtenidas las muestras biológicas de los dos pacientes y tras el análisis del ADN, el test de paternidad revela de forma concluyente, con una fiabilidad del 99,9%, que Alfonso no es el padre de Nerea", sentenciaba el presentador.

Un resultado que dejaba a Nerea y Alfonso completamente de piedra. Y es que al final era un jarro de agua fría para los dos pues se habían hecho ilusiones de que saliera positivo. "No pasa nada, no va a cambiar nada", reaccionaba Alfonso tras besar a su sobrina. "Alfonso la historia no es como Isabel te la ha contado", terminaba diciéndole el presentador.