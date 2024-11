El corte más indigesto de Arturo Pérez-Reverte a Pablo Motos por esta pregunta sobre la DANA

Arturo Pérez-Reverte llegó este lunes a 'El Hormiguero' con su más reciente publicación bajo el brazo. Sin embargo, su conversación con Pablo Motos poco tendría que ver con 'La isla de la mujer dormida', su última novela. El autor y el presentador terminaron envolviéndose en un debate sobre los estragos de la DANA y el abandono por parte del gobierno. Pero el valenciano cruzó una línea que obligó a su invitado a frenarle los pies de golpe y porrazo.

"Que tengan cuidado los políticos que agitan y manejan a la gente como peones de ese ajedrez miserable. Porque el resultado puede volverse contra ellos", señaló el invitado de Pablo Motos cuando le preguntaron por las consecuencias de la mala gestión de competencias durante los días más críticos de la DANA en Valencia.

Arturo Pérez-Reverte frena a Pablo Motos: "No me metas en jardines, cabroncete"

Y el escritor no dudó en hacer referencia al ambiente cargado de violencia y crispación que se pudo ver este domingo en Paiporta. "Un español cabreado puede ser muy peligroso. Y lo hemos visto. Si ayer no se llevan a Sánchez del pueblo, lo matan. Lo linchan allí", señaló Arturo Pérez-Reverte antes de dar un giro a la conversación que emocionaría por completo al valenciano. "Por eso me gustó mucho lo del rey. No se agachó, ¿te diste cuenta del detalle?", señaló el autor.

.@perezreverte opina sobre la visita de los Reyes y @sanchezcastejon a Valencia tras la DANA #ReverteEH pic.twitter.com/QSsD6tN0D3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2024

Y mientras el invitado de este lunes intentaba comentar la actuación de Felipe VI ante los vecinos del municipio que le increparon y lanzaron barro junto a la reina consorte, Pablo Motos le interrumpió para ir directamente al grano. "Hablemos de esto. ¿Cómo te parece que estuvo cada uno de los que fue?", preguntó el presentador dejando agotando la paciencia de Reverte.

"No me metas en jardines cabroncete", espetó Arturo Pérez-Reverte frenando la pregunta del comunicador. Sin embargo, no dudó en lanzar una vez más otro dardo contra Sánchez y el gobierno central satisfaciendo las expectativas del presentador. "Sánchez estuvo Sánchez", sentenció entre risas de Motos y el público.

"La reina estuvo muy bien y él estuvo súper héroe. Esa serenidad, ese valor... se la jugó. Lo de la escolta no es verdad, lo hemos visto rodeado de gente. Esa manera de dar la cara, de ser honorable y fiel al papel que desempeña... No era él, era el estado español. Que eso es muy importante", subrayó con impetu el autor, deshaciéndose en halagos sobre la actitud del jefe del estado ante la adversidad este domingo.

"Unos políticos miserables, pagando las consecuencias de su miserable..."

Pero Arturo Pérez-Reverte no se quedó ahí. "Estuvo honrado, lo mejor que pudo ante las circunstancias. Esa gallardía está siendo señalada en la prensa internacional, mientras que otras cobardías no están bien vistas", señaló haciendo un guiño a Sánchez. "Y Mazón estuvo escondido detrás", añadió en referencia al presidente de la Generalitat Valeciana.

"El resultado es un rey notable en mi opinión, templado, valiente y haciendo su trabajo, por el que cobra un sueldo. Y unos políticos miserables, pagando las consecuencias de su miserable manera de entender la vida política", terminó sentenciando Reverte antes de mojarse sobre el futuro político de Carlos Mazón tras la tragedia.

Cuando Pablo Motos le preguntó si el presidente de la Generalitat debería dimitir tras lo ocurrido, Arturo Pérez-Reverte respondió con un rotundo 'sí' que no se molestaría en argumentar. Pero cuando le preguntó por la dimisión de Pedro Sánchez, optó por hacer uso del humor para cargar de nuevo contra él. "No dimite ni aunque le...", añadió sin poder terminar la frase.

Entonces, Pablo Motos se puso serio. "No puedo olvidar la frase de Pedro Sánchez cuando dice 'si quieren ayuda que la pidan'. Tú estás viendo a gente ahogarse, los primeros tres días son imprescindibles para encontrar supervivientes, cada minuto cuenta", explicó el presentador visiblemente indignado.

"¿Cómo se puede tener tanta indiferencia por la vida de los demás?"

"¿Cómo se puede tener tanta indiferencia por la vida de las demás personas?", subrayó el valenciano antes de que Arturo Pérez-Reverte hiciese un apunte. "Pero no es Sánchez, es un juego de poderes. No es que Sánchez sea más culpable que Mazón, es que todos forman parte de una clase política española, viciada en los últimos tiempos. Todos han contaminado la vida política", insistía el escritor.

¿Deberían de dimitir? @perezreverte analiza las consecuencias de la gestión de la DANA #ReverteEH pic.twitter.com/VcoZud4iDE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2024

"Psoe, PP, Podemos, todos ellos. Han levantado muros y tensiones de las que nosotros estamos pagando el precio. Y Valencia es un caso claro de cómo la gente de infantería paga el doloroso precio de esta panda de canallas e irresponsables que están jugando con nuestras vidas y nuestro todo", aseguró Reverte.