David Bisbal, atendido por los médicos de 'El Hormiguero' por el accidente que ha sufrido antes de entrar

David Bisbal regresó este martes a 'El Hormiguero' con el feliz motivo de presentar su primer álbum de versiones navideñas. Sin embargo, nada más entrar en plató, Pablo Motos no pudo evitar preocuparse por el apósito que el cantante tenía en la zona de la ceja. Fue entonces cuando el invitado tuvo que aclarar el aparatoso accidente que había sufrido horas antes de acudir al espacio de Antena 3.

El de Almería, que este martes llegaba para presentar su trabajo más festivo, en el que se incluye incluso una versión de 'Burrito Sabanero', arrancó su visita a 'El Hormiguero' haciendo saltar todas las alarmas por las heridas en su rostro. "El golpe que me he pegado en mi casa, que me he partido la ceja", comenzó explicando el cantante ante la preocupación de Pablo Motos.

Entonces, David Bisbal no tardó en dirigirse al equipo médico de 'El Hormiguero' por la atención que había recibido antes de salir. "Menos mal que tu compañero sanitario me ha ayudado y me ha puesto dos puntitos ahí", señaló el artista agradecido. Entonces, contó con más detalle lo que había ocurrido antes de poner rumbo al plató de Pablo Motos. "Ha sido hace relativamente una hora y media", aseguró el andaluz.

"Con los nervios, buscando la ropa, me he pegado un golpe con todo el borde de la puerta. Me he asustado porque me he tocado y tenía toda la mano llena de sangre", explicó el intérprete de 'Ave María', que no se planteó en ningún momento cancelar su cita con el espacio de Antena 3. Y precisamente, son tantas las ocasiones en las que el cantante ha pasado por el programa de las hormigas que Pablo Motos le hizo entrega de la tarjeta 'Infinity'.

Lo que significa que, tras pasar por 'El Hormiguero' para presentar 'Todo es posible en navidad', David Bisbal se ha convertido finalmente en un invitado premium de Pablo Motos. A su vez, no evitó pronunciarse sobre el vídeo de uno de sus conciertos que se ha viralizado los últimos días. "Sí, se me ha roto el pantalón…", confesó entre risas del público haciendo referencia a una de sus últimas actuaciones en las que perdió parte de su vestuario al hacer un paso de baile.