Cristina Pedroche da una pista clave de su vestido de Campanadas tras alertar de este percance

El fin de año se acerca, y con ello, como cada Nochevieja, el esperado vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3. Tal y como confirmamos en El Televisero, la presentadora hará tándem junto a Alberto Chicote por noveno año consecutivo al frente de la retransmisión desde la Puerta del Sol. La incógnita por su vestido se dispara y más aún a raíz de su última publicación, en la que ha adelantado detalles de cómo será la creación de Josie este año.

Desde su primera experiencia dando la bienvenida al año nuevo en La Sexta hace diez años, la colaboradora de 'Zapeando' se ha mantenido como el rostro fijo de la Nochevieja en Antena 3 junto al chef de 'Pesadilla en la cocina'. Sin embargo, este año se han visto peligrar sus Campanadas por culpa de un inesperado contratiempo.

A finales de septiembre, Cristina Pedroche adelantó en 'Zapeando' que "vamos tardísimo" con el look de las Campanadas 2024-2025, dado que entonces aún no habían registrado sus medidas. "Ya está todo pensado, cómo va a ser. Pero, normalmente, me las toman antes del verano", confesó la televisiva, que ya ha comenzado a lanzar pistas.

Cristina Pedroche sobre su vestido de las Campanadas: "Habrá un deseo muy potente"

"El vestido ya está. Está lo que es la idea, el concepto, incluso me atrevería a decir el discurso. No el discurso escrito, sino la causa y muchas cosas ya se están haciendo. Hay muchas personas trabajando", aseguró la comunicadora hace unas semanas en 'Zapeando'.

Como es costumbre, la televisiva tiene un gran reto por delante, pues tiene que superar su creación del año pasado. Durante las Campanadas de 2023 a 2024, la de Vallecas sorprendió con un atuendo biodegradable que mantuvo a los espectadores pegados al televisor hasta el filo de la medianoche. "El vestido era agua y si lo mojabas se volvía a convertir en agua", ha explicado la presentadora en su última publicación en Instagram.

"El año pasado representaba la importancia de cuidar el agua, de la vida. Y este año por supuesto también habrá un deseo muy potente. Ojalá se haga realidad", ha anticipado Cristina Pedroche en la publicación en la que revisita su look del año pasado. Solo queda esperar hasta el 31 de diciembre para conocer la sorpresa que la mujer de Dabiz Muñoz guarda este año.

Pedroche y Chicote, el tándem ganador para Antena 3

Lo que es seguro es que, de apostar una vez más por el tándem acompañado del factor sorpresa, Antena 3 se cubrirá de gloria en términos de audiencia. La última cita de Pedroche y Chicote con las Campanadas de la cadena de Atresmedia se tradujo en un 29% de share y 4.309.000 espectadores, afianzado su liderazgo en la señalada noche por tercer año consecutivo.