Avance semanal 'Sueños de libertad' del 4 al 8 de noviembre: el giro de Jesús y la despedida de Isidro

'Sueños de libertad' vive un momento dulce en lo que a audiencias se refiere tras anotar algunos de sus mejores datos. Y es que la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en un momento clave en sus tramas tras saltar todo por los aires.

Tras sufrir dos parones la semana pasada uno debido a la última hora de la tragedia de la DANA y otro el viernes por el festivo nacional del día de Todos los Santos, la ficción de Antena 3 regresará este lunes 4 de noviembre en su horario habitual.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, después de que Damián fuera a pedirle ayuda, Fina trataba de conseguir que Marta reconduzca su relación con su padre ahora que ambas han conseguido que Isidro acepte su relación y las apoye. Pero Marta le dejaba claro a su novia que tiene principios y no puede perdonar a su padre con todo lo que ha hecho con los Merino.

Luis y Joaquín decidían presentarse en el despacho de Jesús para reclamar el dinero de Valentín pues están convencidos de que su primo se quedó con sus ahorros cuando le mató y no dudaban en amenazarle pero él les decía que no se quedó con su fortuna.

Alberto se presentaba en el dispensario para decir que se ha hecho daño al cargar una caja y aprovechaba para mostrar su interés en Luz y la doctora no tardaba en darse cuenta de que el nuevo operario está detrás de ella.

Julia le pedía a Begoña estrenar la bicicleta y le reconocía que le echó mucho de menos cuando estaba en el internado pues se sentía muy sola al no recibir ni llamadas ni visitas. Y es entonces cuando Begoña decidía contarle a la pequeña el motivo por el que la llevaron al internado y la niña se daba cuenta de que todo fue un castigo de su padre.

Damián le confesaba a Marta que la echa de menos y su hija le recriminaba que recurriera a Fina para que consiguiera que le perdonase. Pero Marta le dejaba claro que no puede perdonarle después de todo lo que ha sido capaz de hacer y el daño que les ha hecho a todos con sus tejemanejes con Jesús y que su relación es estrictamente empresarial.

Gaspar se mostraba nervioso esperando la respuesta de Dolores, su novia por correspondencia y Tasio le aconsejaba que siga dando pasos con ella o la perderá. Por su parte, Joaquín optaba por tener un detalle con Miriam después del buen trabajo que está realizando sin embargo la secretaria no reaccionaba de buena manera.

Andrés y Begoña no terminan de adaptarse a la nueva situación de tener que fingir delante de Julia y a la gran tensión que hay en la casa tras todo lo sucedido. Y justo entonces, don Pedro aparecía en la mansión para conocer a Begoña y gracias al paripé de los dos conseguían que sus negociaciones para sacar adelante el balneario den sus frutos.

Digna se presentaba en la mansión y comunicaba a Damián y a Jesús que ha decidido volver a trabajar en la casa para impedir que Jesús pueda hacer daño a su nieta y al ver que Jesús reaccionaba con inclemencia, Damián le paraba los pies a su hijo y Digna le amenazaba con no interferir en la relación de Julia con los Merino y si lo hace le confesará a la niña que en realidad es hija de Valentín.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 4 al viernes 8 de noviembre:

Capítulo 177 de 'Sueños de libertad' – Lunes 4 de noviembre

Digna comparte con Luis su temor por que Jesús pueda descubrir a Gema espiando a don Pedro y Jesús. Después, Gema se presenta en casa y les cuenta lo que ha podido averiguar y les dice que hablaron de construir algo y contratar a un tal Felipe Manzanares, que resulta que fue compañero de Luis cuando estudió como perfumista y llegan a la conclusión de que Jesús quiere competir con la empresa familiar y lanzar una nueva fábrica de perfumes.

Marta no duda en ser muy exigente con Tasio ante su ascenso como nuevo encargado de la fábrica tras no entender la obsesión que tiene su padre hacia él. Al ver que Tasio se siente muy presionado por Marta, Joaquín trata de mediar entre ambos ahora que sabe que él también es hijo de Damián y le dice al encargado que tiene que tener paciencia con Marta.

Tras conocer por boca de Fina la propuesta de Damián a su hija, Isidro no duda en hablar con su patrón para tratar de descubrir qué tipo de intenciones tiene con esa idea de comprarle una casa en el campo a Marta y asegurarse de que no hay nada oscuro detrás. Y Damián le deja claro que ha decidido seguir su consejo de aceptar su relación.

Mateo le cuenta a Claudia que su padre le ha invitado al cumpleaños de su madre con la única condición de que no fuera acompañado de su novia. Y Claudia trata de que su pareja tienda puentes con sus padres y acuda a esa celebración.

Luz le deja claro a Joaquín que Alberto, el nuevo operario está ayudando en la creación de la casa-cuna y le agradece haberle contratado así como la ayuda que ha prestado Gema con el proyecto desde el principio. Por su parte, Joaquín le agradece a Luz que descubriera que Julia era una Merino al igual que ella que ya es de la familia.

Víctor Zárate regresa a la casa de los De La Reina y María no duda en proponerle que se quede a dormir en su casa al ver los problemas que está teniendo en la pensión. Tras ello, Gema no duda en aconsejar a su amiga que utilice a su amigo para tratar de darle celos a Andrés.

Mientras, Joaquín no duda en decirle a Miriam que no quiere que su amistad se pueda estropear por confundir sus sentimientos. Tras ello, Luis le cuenta a Joaquín que ha hablado con su amigo Felipe Manzanares y que ha recibido una propuesta irrechazable de Jesús para abrir una línea de proyectos de belleza para un balneario y que quiere robarles su idea de montar un balnerario tras arrebatarles las tierras.

Marta le cuenta a Andrés que ha aceptado la oferta de Damián de comprarle una casa en el campo y su hermano comparte sus dudas con lo que busca su padre y le deja claro que la está tratando de comprar. Y Marta no duda en decirle que no tiene que temer nada y que solo siente que lo único que está haciendo es aceptar su relación con Fina.

Después de enterarse de los planes de Luis, Digna habla con sus hijos y urde un plan para tratar de boicotear el proyecto de Jesús con don Pedro y les propone contarle todo a Damián pero sus hijos no están de acuerdo pues al final Damián siempre ha encubierto a su hijo. La cocinera les pide que todo esto se quede entre los Merino y los De La Reina y que cuando ellos se enteren de los planes de Jesús se pondrán de su lado. Y finalmente, Digna le cuenta los planes de Jesús.

Julia se desmaya al ver la escopeta de Damián. Y al despertar, sale huyendo al ver a Jesús. Todo después de seguir teniendo pesadillas por las noches y de que Begoña trate de investigar cuál es el motivo.

Luz lee una carta de Blanca, su amiga de la cárcel, en la que describe a un hombre que la visitó. Y la doctora tiene claro que se trata de Alberto y comparte su temor con Luis. Justo en ese momento, Alberto aparece en el dispensario y Luz trata de saber que es lo que está buscando y el operario le dice que él es su padre.

Capítulo 178 de 'Sueños de libertad' – Martes 5 de noviembre

Después de que Alberto le confesara a Luz que es su padre, la enfermera duda de su palabra y desconfía de que le haya engañado pues no entiendo por qué ha aparecido ahora después de 30 años sin dar señales de vida. Mientras, Luis trata de decirle que no tiene por qué dudar de ello y le anima a que hable con él para aclarar todas las dudas.

Marta y Fina visitan por primera vez la casa que les ha comprado Damián y que será su nidito de amor. Marta celebra poder tener un lugar para poder vivir con su chica sin que nadie les moleste. Por su parte, Fina comparte las dudas que tiene de lo que puede pensar la gente al ver que no duerme en la colonia y piensa sobre todo en lo que podría pensar Claudia si se entera.

María no duda en aprovechar la presencia de Víctor en la casa de los De La Reina para poner a Andrés en un compromiso al pedir que le organice una fiesta de cumpleaños después de que él trate de excusarse con que tiene mucho trabajo en la fábrica.

Mateo le pide a su padre que además de acudir a su boda sea su padrino, sin embargo don Pedro rechaza la propuesta y le dice a su hijo que no puede acudir a la boda sin su mujer y que si ella no quiere ir él tampoco puede hacer y demuestra que está contra la espada y la pared. Y le dice que le hará un buen regalo pero su hijo le deja claro que no piensa aceptarlo tras los desprecios de su familia.

Paralelamente, Claudia junta a Carmen y Fina para decirles que se casa en dos semanas y tras ello les cuenta que su madre no quiere acudir a su boda. Tras proponerle a Carmen que sea su madrina, ella no duda en aceptar su oferta muy emocionada.

Marta y Damián se reúnen con Jesús después de descubrir los planes de sacar adelante un balneario y una línea cosmética gracias a los Merino. Y ambos no dudan en encararse con él y los De La Reina amenazan con denunciarle si se lleva su cartera de clientes. Y él les deja claro que esa son las consecuencias de haberle expulsado de la empresa e inicia una nueva guerra.

Tras ello, Damián no duda en reunirse con don Pedro y cuestionarle su plan de sacar adelante una línea de cosméticos para enfrentarse con los perfumes De La Reina. Y el padre de Mateo no duda en decirle que son negocios y que no puede poner las cuestiones personales por delante. Tras ello, Digna se vuelve a encontrar con Damián y comparte con él su miedo por Julia después de las pesadillas que sufre.

Joaquín no duda en buscar cualquier excusa para pasar tiempo con Miriam después del malentendido y la secretaria se muestra encantada de poder pasar tiempo con su jefe.

Luis propone en la junta directiva sacar adelante la nueva línea de perfumes adelantándose a los planes de Jesús y les cuenta que Jesús se ha puesto en contacto con Felipe Manzanares, un ex compañero y gran perfumista y que tienen que temer su competencia. Finalmente, todos aceptan la propuesta del Merino.

Luz decide hacer caso a Luis y opta por escuchar a Alberto que le cuenta cómo conoció a su madre y por qué decidió desaparecer pues su familia y la de su madre no estaban de acuerdo con la relación. Y que cuando se enteró de que tenía una hija decidió ir en su búsqueda.

Después de todas las pesadillas que tiene y que Jesús le pregunte a su hija que le pase con él, la pequeña no duda en contarle a su padre que es lo que le atormenta: no para de soñar que ella y Begoña van por el bosque y él las persigue y cuando las encuentra dispara a Begoña. Tras ello, Jesús le pide que no se lo cuente a Begoña y que solo es una fantasía.

Capítulo 179 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 6 de noviembre

Luis y Joaquín celebran que por fin las cosas se empiezan a hacer como ellos desean tras conseguir que tanto Marta como Andrés y Damián acepten sacar una nueva línea de perfumes. Mientras, Digna anima a sus hijos a no bajar la guardia pues la guerra contra los De La Reina acaba de empezar.

Mateo y Claudia no quieren esperar más y deciden adelantar la boda pese a estar tristes por no poder contar con el apoyo de sus familias pues don Pedro ha rechazado ser su padrino mientras la madre de ella tampoco quiere acudir. Así, ambos deciden casarse en dos días.

Después de las amenazas de su padre y su hermana, Jesús da un sorprendente giro y propone a don Pedro y a Damián fusionar los negocios y hacer que el balneario que están construyendo y la fábrica De La Reina se unan para convertir a la nueva empresa derivada de los dos en el buque insignia empresarial del país descolocando al padre de Mateo que no duda en decirle a su socio que no se fía de él.

Víctor decide acompañar a María a comprar un vestido y en pleno paseo no duda en preguntarle a su amiga si la pasa algo pues cree que hay algo que no funciona bien en su matrimonio con Andrés y ella opta por decirle que es que echa mucho de menos a su padre.

Isidro decide ocultarle a su hija Fina su verdadero estado de salud para no preocuparla. Asimismo, el chófer le anuncia a Damián que ha decidido jubilarse definitivamente después de sufrir un nuevo ataque al corazón.

Tras su acercamiento, Miriam no duda en echar un cable a Joaquín para que le compre un regalo a Gema. Por su parte, Gaspar toma una importante decisión con su relación con Dolores. Y Carmen no está dispuesta a que la boda de Claudia y Mateo pase desapercibida.

Pese a que Luz sigue desconfiando de que Alberto sea su padre biológico, el operario insiste y le dice que puede demostrarlo mientras ella trata de saber cómo dio con su paradero y le cuenta que fue gracias a Blanca, la compañera de prisión de la doctora Borrell.

Begoña trata de indagar en las pesadillas de Julia y le pide que le cuente que es lo que soñó. Y finalmente, la pequeña decide saltarse la prohibición de su padre y le cuenta cuál es la pesadilla que no para de martirizarla. Y Begoña no duda en decirle a la niña que eso no es un sueño y que pasó de verdad.

Capítulo 180 de 'Sueños de libertad' – Jueves 7 de noviembre

Tras hablar con Begoña, Julia sigue teniendo pesadillas aunque cada vez son más nítidas y por tanto sus dudas empiezan a disiparse. De hecho, la pequeña no duda en llamar a la guardia civil para denunciar a su padre aunque su madrastra le pilla y le dice que no pueden denunciarlo porque la que acabaría en prisión sería ella.

Mateo le pide a don Agustín que oficie su boda y el párroco acepta la propuesta aunque le parece una locura que se casen tan pronto. Tras ello, don Agustín decide mediar para conseguir que don Pedro acuda a la celebración con Claudia.

Marta y Fina empiezan a disfrutar de su nueva vida juntas en la casa que les compró Damián. Paralelamente, el De La Reina no duda en mostrarse celoso y preguntarle a Marta qué tiene Isidro para que tanto ella como Fina compartan su vida con él y no pase lo mismo con él.

Después de sentirse traicionado por Jesús, el De La Reina trata de recuperar la confianza en don Pedro para que no le deje tirado y vuelva al negocio de sacar adelante el balneario. Asimismo, le deja claro que lo único que busca es justicia con su familia.

Begoña comparte con Andrés que Julia ha descubierto que su pesadilla de que Jesús la había disparado es verdad y que ya no quiere ni ver a su padre y que incluso la había pillado tratando de denunciar a su padre. Y ante el temor de la enfermera, Andrés le deja claro que no las va a dejar solas.

Mientras está trabajando, Isidro vuelve a sufrir otro ataque cardiaco y una vez más opta por ocultárselo tanto a Fina como al resto y finge con su hija que se encuentra bien.

Miriam le entrega el regalo que le ha comprado a Joaquín para que se lo de a Gema. Después, la doncella duda de que su marido haya sido quién ha comprado el bolso.

Víctor aprovecha para decirle a Andrés que le ha encontrado muy diferente a cuando le conoció en Jaca y comparte su preocupación por María y se muestra molesto con que su esposa haya podido dejar caer que está presionada por no quedarse embarazada. Mientras María sigue dispuesta a conseguir que su esposo siga a su lado.

Digna no comprende la actitud de Damián ante la aventura empresaria de Jesús con don Pedro y le deja claro que si no piensa a hacer nada contra esto tendrá que actuar ella para evitar que los Merino vuelvan a verse salpicados. Y Damián le dice que no tiene que temer pues Perfumerías De La Reina es un negocio solido y nada ni nadie les podrá hacer sombra.

Jesús descubre la mala imagen que tiene Julia de él y no duda en atacar a Begoña aunque ella le dice que ella no ha dicho nada y que el único culpable de todo es él y que no va a poder evitar que la verdad salga a la luz.

Capítulo 181 - Viernes 8 de noviembre

Digna trata de malmeter a don Pedro contándole que el plan del balneario era de su marido y que Jesús se adelantó a comprar las tierras para evitar que lo sacaran adelante.

Andrés y María terminan discutiendo después de que haya conseguido que Víctor piense que no para de presionarla para tener un hijo con ella. Tras ello, Andrés decide ausentarse de la celebración del cumpleaños de su mujer.

Tasio desconfía y está muy preocupado porque Gaspar se lleve una gran decepción con Dolores. Por su parte, Carmen y Fina le preparan una fiesta sorpresa con la ayuda de Gaspar como despedida de soltera a Claudia en la víspera de su boda.

Digna comparte con Luis que ha compartido con don Pedro que el plan del balneario era de su marido y que ha tratado de malmeter sobre Jesús. Sin embargo, el Carpena no está dispuesto a romper su acuerdo con él. Tras ello, la cocinera y los Merino empiezan a especular con el próximo paso de Jesús con Floral.

Alberto pide reunirse con Luis para pedirle que trate de convencer a Luis de que le de una oportunidad como padre y el perfumista le deja claro que él prefiere mantenerse al margen y que él apoyará a su novia decida lo que decida.

Miriam no duda en seguir acercándose a Joaquín y para ello le propone ayudarle en la traducción del catálogo de productos de Perfumerías De La Reina al francés.

Después de su discusión con Andrés, María decide contarle a Víctor que le ha mentido y que su matrimonio con el De La Reina se ha acabado definitivamente y que nunca la ha querido y que va a pedir la nulidad matrimonial. Él trata de apoyarla.

Isidro le comenta a Digna que ha decidido marcharse a su pueblo a pasar los últimos días de su vida pero la cocinera le dice que su hija no lo va a permitir ni ella tampoco. Después, el chófer no duda en despedirse veladamente tanto de Digna como de Damián.

Jesús trata de acercarse a su hija pero Julia sigue huyendo de él diciéndole que saber que quiso matar a Begoña. Tras ello, al sentirse desesperado por no conseguir que su hija quiera estar con él le pide perdón a su mujer y le pide que le ayude a recuperar la confianza de la niña.